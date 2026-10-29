"தீபாவளிக்கு பிறகு கவன ஈர்ப்புப் போராட்டம்"- திருப்பூர் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பு
விரைவில் தொழில்துறை அமைச்சரைச் சந்தித்து எங்களது கோரிக்கைகள் குறித்து பேச உள்ளதாக திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர், உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் முத்துரத்தினம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 7:50 PM IST
திருப்பூர்: தீபாவளிக்கு பிறகு கவன ஈர்ப்புப் போராட்டம் நடத்த திருப்பூர் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் முடிவுச் செய்துள்ளன.
திருப்பூரில் அனைத்து தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு சார்பில் இன்று (அக்.29) ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் சங்கத் தலைவர் முத்துரத்தினம் தலைமையில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில், திருப்பூரில் உள்ள சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் முனைவோர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அதை தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முத்துரத்தினம், "நூல், பாலியஸ்டர் நூல் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் டையிங் கட்டண உயர்வு காரணமாக உற்பத்தி செலவு 50 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் வெளிநாடுகள் மற்றும் உள்நாட்டு சந்தைகளில் இருந்து புதிய ஆர்டர்களை பெற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
சுமார் 10 லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளித்து வரும் திருப்பூரில் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் (MSME) நிறுவனங்களாகும். இதில், ஏற்கனவே 50 சதவீத நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுவிட்டன. மீதமுள்ள நிறுவனங்களும், தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடியால் மூடும் நிலையில் உள்ளன.
பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அரசை எளிதில் அணுக முடிகிறது. ஆனால், நாட்டின் முதுகெலும்பாக உள்ள சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறையினரால் அரசை சந்திக்க முடியாத சூழல் உள்ளது. எனவே, திருப்பூர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் எம்.பி மூலமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடம் எங்கள் கோரிக்கைகளைக் கொண்டு செல்ல முடிவு செய்துள்ளோம்.
மத்திய அரசுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு அரசு இதற்கு உரிய தீர்வுக் காண வேண்டும். அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், தீபாவளி பண்டிகைக்குப் பிறகு கவன ஈர்ப்புப் போராட்டம் நடத்தப்படும்.
திருப்பூரில் அமைக்கப்பட உள்ள பின்னலாடை வாரியம், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை மட்டுமே மையப்படுத்தாமல், கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 90% சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை மீட்கும் வகையில் அமைய வேண்டும். அந்த வாரியத்தில் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்துறையைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் இடம் பெற வேண்டும். விரைவில் தொழில்துறை அமைச்சரைச் சந்தித்து எங்களது கோரிக்கைகள் குறித்து பேச உள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.