பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ.3 உயர்வு; அத்தியாவசிய பொருள்கள் விலை உயரும் ஆபத்து

சென்னையில் பெட்ரோல் விலை 2.83 அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 103.67-க்கும், டீசல் விலை ரூ. 2.86 அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 95.25-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 7:17 AM IST

Updated : May 15, 2026 at 8:07 AM IST

சென்னை: கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலியாக நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை இன்று லிட்டருக்கு சுமார் ரூ. 3 உயர்ந்திருக்கிறது.

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை இன்று திடீரென உயர்ந்திருக்கிறது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் இரண்டுக்குமே ஏறத்தாழ 3 ரூபாய் உயர்ந்துள்ள நிலையில், சென்னையில் பெட்ரோல் விலை 2.83 அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 103.67-க்கும், டீசல் விலை ரூ. 2.86 அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 95.25க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், பெட்ரோல் விலையானது டெல்லியில் ரூ. 3 அதிகரித்து ரூ. 97.77க்கும், கொல்கத்தாவில் ரூ. 3.29 அதிகரித்து ரூ. 108.74க்கும், மும்பையில் ரூ. 3.14 அதிகரித்து ரூ. 106.68-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

டீசல் விலையானது டெல்லியில் ரூ. 3 அதிகரித்து ரூ. 90.67-க்கும், கொல்கத்தாவில் ரூ. 3.11 அதிகரித்து ரூ. 95.13-க்கும், மும்பையில் ரூ. 3.11 அதிகரித்து ரூ. 93.14-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே நிலவி வரும் போரின் காரணமாக சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, உலகின் 20% எண்ணெய் வர்த்தகம் நடைபெறும் ஹார்முஸ் நீரிணையில், ஈரான் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதித்துள்ளதை அடுத்து, கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது.

இதனால் உலக நாடுகள் கூடுதல் விலை கொடுத்து எண்ணெய் வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனை கருத்தில்கொண்டு தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‘வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம்’ செய்ய பழகிக்கொள்ளுமாறும், தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தி இருந்தார்.

கச்சா எண்ணெய் விலை

கச்சா எண்ணெய், தொடர் விலை உயர்வைச் சந்தித்தபோதும், கடந்த 11 மாதங்களாக பெட்ரோல், டீசல் விலையில் பெரிய மாற்றங்களை மேற்கொள்ளாமல், மத்திய அரசு பொறுமை காத்தது. எனினும், எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு பெருமிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் நிலவியதால், அவர்களுக்கான சுமையை குறைக்க அரசு முடிவு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதன் காரணமாகவே, நுகர்வோர் பயன்படுத்தும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை அரசு உயர்த்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஏப்ரல் 2022 முதல் எரிபொருள் விலையில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழாமல் அரசு பார்த்துக்கொண்டது. ஆனால், மார்ச் 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு சற்று முன்னதாக பெட்ரோல், டீசல் விலை சுமார் 2 ரூபாய் வரை குறைக்கப்பட்டது.

அதற்கு அடுத்தபடியாக, இன்றுதான் (மே 15) பெட்ரோல் டீசல் விலையில் அரசு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. தற்போது உலக சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் 107.45 டாலர்களுக்கு வர்த்தகமாகிறது. இந்திய கமாடிட்டி சந்தையில் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை ரூ.9,738.00 ஆக உயர்ந்து காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இன்று வெள்ளிக்கிழமை பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு அதிகரித்து, காலையிலேயே பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

