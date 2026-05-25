2 வாரத்துக்குள் 4வது முறையாக உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை - இன்று லிட்டர் எவ்வளவு?
Published : May 25, 2026 at 6:46 AM IST
சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலை 2 வாரத்துக்குள் 4வது முறையாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்று லிட்டருக்கு ரூ. 2.50 அதிகரித்திருக்கிறது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் விலையானது தொடர்ந்து உயர்வை சந்தித்து வருகிறது. மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ. 3 உயர்ந்த நிலையில், மே 19ஆம் தேதி மீண்டும் 90 பைசா அதிகரிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மே 23ஆம் தேதி கிட்டத்தட்ட 91 பைசா அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று 2 ரூபாய் 50 காசுகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அதன்படி, மே 25ஆம் தேதியான இன்று சென்னையில் பெட்ரோல் விலை 2 ரூபாய் 46 காசுகள் அதிகரித்து, ஒரு லிட்டர் ரூ. 107.77க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், டீசல் விலையும் 2 ரூபாய் 57 காசுகள் அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 99.55க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.