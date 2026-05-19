ஒரே வாரத்தில் 2-வது முறையாக உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை

சென்னையில் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ரூ. 104.49க்கும், டீசல் ஒரு லிட்டர் ரூ. 96.11-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 11:55 AM IST

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலையானது கடந்த ஐந்து நாட்களில் இரண்டாவது முறையாக இன்று உயர்த்தப்பட்டுள்ளது வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலியாக நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கடந்த மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலையானது லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்ந்தது. அதன்படி சென்னையில், பெட்ரோல் விலை 2.83 அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 103.67-க்கும், டீசல் விலை ரூ. 2.86 அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 95.25க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று மீண்டும் லிட்டருக்கு ஏறத்தாழ 90 பைசா அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி, சென்னையில் பெட்ரோல் விலையானது 82 பைசா அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 104.49க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. டீசல் விலையும் 86 பைசா அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 96.11க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

டெல்லியில் பெட்ரோல் விலையானது 87 பைசா அதிகரித்து ரூ. 98.64க்கும், டீசல் விலையானது 91 பைசா அதிகரித்து ரூ. 90.67க்கும் விற்பனையாகிறது. மும்பையில், பெட்ரோல் விலை 91 பைசா அதிகரித்து ரூ. 107.59க்கும், டீசல் விலை ரூ. 94 பைசா அதிகரித்து ரூ. 94.08க்கும் விற்பனையாகிறது.

கொல்கத்தாவில், பெட்ரோல் விலை 96 பைசாவும், டீசல் விலை 94 பைசாவும் அதிகரித்து முறையே, ரூ. 109.70, ரூ. 96.07 என ஒரு லிட்டர் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஜெய்ப்பூரிலும் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 94 பைசாவும், டீசலுக்கு 92 பைசாவும் அதிகரித்திருக்கிறது.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு காரணம்

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதி போர் மூண்டது. இது உலக நாடுகளிடையே எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டுக்கு வழிவகுத்திருக்கிறது. உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வர்த்தகமானது ஈரானின் வசமுள்ள ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக நடைபெறுகிறது. இந்த வழித்தடத்தில் கப்பல்கள் பயணிக்க பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளும், அதிகப்படியான கட்டணங்களும் வசூலிக்கப்படுகின்றன.

தவிர, போரில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி நிலையங்கள் கடும் சேதத்தை சந்தித்திருப்பதும் தட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கிய காரணமாக மாறியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, கியாஸ் சிலிண்டர்கள், பெட்ரோல், டீசல் விலை கணிசமாக உயரும் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, பெட்ரோல், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 15 வரை உயரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எனவே, இந்த சூழலை கையாளும் நோக்கில், அனைத்து நிறுவனங்களும் முடிந்தவரை வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கலாச்சாரத்திற்கு மாறும்படி பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தி இருந்தார். அதனை ஏற்று, டெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்யும் முறையை ஐடி உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பின்பற்ற தொடங்கி இருக்கின்றன.

இத்தகைய சூழலில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கடந்த 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலையானது லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்ந்த நிலையில், 5 நாட்களுக்குள் தற்போது மீண்டும் 90 பைசா உயர்ந்திருக்கிறது.

