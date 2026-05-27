தொடர்ந்து 3வது நாளாக உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை - இன்று லிட்டர் எவ்வளவு?
இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ. 108.20க்கும், டீசல் ரூ. 99.98க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : May 27, 2026 at 7:11 AM IST
சென்னை: தொடர்ந்து 3வது நாளாக இன்றும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்திருக்கிறது. இன்று சென்னையில் பெட்ரோலுக்கு 33 பைசாவும், டீசலுக்கு 32 பைசாவும் உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வின் எதிரொலியாக நமது நாட்டில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சி.என்.ஜி விலையானது உயர்வை சந்தித்து வருகிறது. நேற்று சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 24 பைசா உயர்ந்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 108.01க்கும், டீசல் விலை 23 பைசா உயர்ந்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 99.78க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் இன்று பெட்ரோல் விலை 33 பைசா உயர்ந்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 108.20க்கும், டீசல் விலை 32 பைசா உயர்ந்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 99.98க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அத்தியாவசிய பொருட்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற எரிபொருள் விலையானது நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த மே 15ஆம் தேதி உயர தொடங்கியதிலிருந்து இன்றுடன் 6வது முறையாக உயர்ந்திருக்கிறது. குறிப்பாக, மே 25லிருந்து தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து 3 நாட்களாக விலை உயர்வதால் வாகன ஓட்டிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
பெட்ரோல், டீசலுக்கு நிகராக சி.என்.ஜி விலையும் உயர்ந்து வருகிறது. சென்னையில் சி.ன்.ஜி விலையானது ரூ.3.50 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ. 95க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.