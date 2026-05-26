தொடர்ந்து 5வது முறையாக உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை - லிட்டர் விலை என்ன?
மே 15-ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை 5 முறை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை சந்தித்திருக்கிறது.
Published : May 26, 2026 at 7:45 AM IST
சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்றும் சற்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் பெட்ரோல் விலை 24 காசுகள் உயர்ந்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 108.01-க்கும், டீசல் விலை 23 காசுகள் உயர்ந்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 99.78-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஈரான் - அமெரிக்கா போரின் எதிரொலியாக கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் விலையானது தொடர்ந்து உயர்வை சந்தித்து வருகிறது. மே 15-ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ. 3 உயர்ந்த நிலையில், மே 19-ஆம் தேதி மீண்டும் 90 பைசா அதிகரிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மே 23ஆம் தேதி கிட்டத்தட்ட 91 பைசா அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று (மே 25) 2 ரூபாய் 50 காசுகள் அதிகரிக்கப்பட்டது.
அதன்படி நேற்று சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டர் ரூ. 107.77-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல், டீசல் விலையும் 2 ரூபாய் 57 காசுகள் அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் ரூ. 99.55-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
