ETV Bharat / business

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்காக அலைக்கழிக்கப்படும் பெட்ரோல் பங்க் டீலர்கள் - முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் மனு

சந்தேகத்திற்குரிய வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளுக்காக நேர்மையான டீலர்களை குற்றவாளிகளைப் போல் நடத்தக்கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கத்தினர் மனு
தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கத்தினர் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்காக பெட்ரோல் பங்க் டீலர்களை அலைக்கழிக்கக்கூடாது என்று தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கம் சார்பில் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக பெட்ரோல் பங்க் டீலர்கள் எதிர்கொள்ளும் அலைக்கழிப்புகள், வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கம் மற்றும் காவல்துறையினரின் நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த மனுவில், “பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் கீழ் இயங்கும் பெட்ரோல் பங்க் டீலர்கள் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை வழங்கி வருகின்றனர். மத்திய அரசு மற்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் பணமில்லா பரிவர்த்தனை கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக கூகுள் பே, போன் பே, பே.டி.எம்., யு.பி.ஐ., கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகள் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை வசதிகளை வழங்கி வருகிறோம்.

தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கத்தினர் மனு
தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கத்தினர் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)

பல பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகள் டிஜிட்டல் முறையில் நடைபெறுவதுடன், தினசரி 200 முதல் 500 வரையிலான சேவைகள் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளாக நடைபெறுகின்றன. இந்நிலையில், சைபர் கிரைம் அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களைச் சுட்டிக்காட்டி, டீலர்களின் கணக்குகளில் வங்கிகள் குறிப்பிட்ட தொகையை லியன் (lien) பதிவு செய்வதுடன், சில நேரங்களில் முழு வங்கிக் கணக்குகளையும் முடக்குகின்றனர்.

மேலும், இதனால் எரிபொருள் கொள்முதல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய வணிகப் பரிவர்த்தனைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து அந்த மனுவில், சில சமயங்களில் பெட்ரோல் பங்க் டீலர்களை அதிகாலை நேரத்தில் அவர்களது வீடுகளில் இருந்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனை குறித்த போதிய தகவல் வழங்காமல் பல மணி நேரம் விசாரணைக்காக வைத்துள்ளனர். இதனால், பெட்ரோல் பங்க் டீலர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: இனி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பேசுவதற்கு 10 நிமிடங்கள் மட்டுமே வாய்ப்பு - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவிப்பு

வாடிக்கையாளர்களின் பணத்தின் மூலத்தை ஆய்வு செய்வது டீலர்களுக்கு நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. சந்தேகத்திற்குரிய வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைக்காக நேர்மையான டீலர்களை குற்றவாளிகளைப் போல் நடத்தக்கூடாது. குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனை தொடர்பான எழுத்துப்பூர்வ தகவலை வழங்கி முறையான விசாரணையை காவல்துறையினர் நடத்த வேண்டும். சர்ச்சைக்குரிய தொகைக்கு மட்டும் வங்கிக் கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும்.

முழு வணிகக் கணக்கையும் வங்கிகள் முடக்கக்கூடாது. மேலும், டீலர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்க வேண்டும். தொடர்ந்து இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் நீடித்தால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பெட்ரோல் பங்குகளில் யு.பி.ஐ., கூகுள் பே, போன் பே, பே-டிஎம் மற்றும் கார்டுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து டிஜிட்டல் பணப்பரிவத்தனை முறைகளையும் தற்காலிகமாக நிறுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்” என்று தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

PETROL BUNK DEALERS
DIGITAL TRANSACTION
CM SPECIAL CELL
பெட்ரோலியம் டீலர்கள் சங்கம்
PETROL BUNK DEALERS PETITION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.