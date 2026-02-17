ETV Bharat / business

தனிநபர் வருமானத்தில் இந்த மாவட்டம் தான் டாப்; தேசிய அளவில் மூன்றாம் இடம் பிடித்த தமிழ்நாடு

தனிநபர் வருமானத்தில் மாநில அளவில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முதலிடம் வகிக்கிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 9:02 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தனிநபர் வருமானத்தில் தமிழ்நாடு தேசிய அளவில் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளதென்று மாநில பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று, மாநில அளவில் தனிநபர் வருமானத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முதலிடம் வகிக்கிறது என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 2025-26, மாநில திட்ட குழுவால் வெளியிட்டுள்ளது. இதில் உலக பொருளாதாரம், இந்திய பொருளாதாரம், தமிழக பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, மாநிலத்தின் தனிநபர் வருமானம் குறித்து அந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள புள்ளிவிவரங்கள் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளன.

அதாவது, 2024- 25-ம் நிதியாண்டின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, தனிநபர் வருமானத்தில் தமிழ்நாடு தேசிய அளவில் மூன்றாம் இடம் வகிக்கிறது. அதாவது மாநிலத்தில் தனிநபர் வருமானம் 3.62 லட்சம் ரூபாயாக உள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் கர்நாடகா மாநிலமும் (தனிநபர் வருமானம் (3.8 லட்சம்), முதலிடத்தில் தெலங்கானா மாநிலமும் (3.87 லட்சம் ரூபாய்) உள்ளன என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், தமிழ்நாட்டின் தனிநபர் வருமானம் தேசிய சராசரியை விட 1.76 முறை அதிகம் எனவும், தனிநபர் வருமானத்தின் அடிப்படையிலான தேசிய சராசரி 2.05 லட்சம் ரூபாய் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதுவே, மாநில அளவில் பார்க்கும்போது, 2023-24 புள்ளிவிவரங்களின்படி, 7.47 லட்சம் ரூபாய் என்ற அளவுடன் தனிநபர் வருமானத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முதலிடம் வகிக்கிறது. 7.39 லட்சம் ரூபாயுடன் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தையும், 5.77 லட்சம் ரூபாயுடன் சென்னை மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன.

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களின் தனிநபர் வருமானம், மாநிலத்தின் தனிநபர் வருமான சராசரியான 3.13 லட்சம் ரூபாயை விட அதிகம் என்றும் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 38 மாவட்டங்களில் 32 மாவட்டங்களின் தனிநபர் வருமானம் தேசிய சராசரியை விட அதிகம் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம், மாநிலத்திலேயே குறைந்த தனிநபர் வருமானம் கொண்ட மாவட்டமாக திருவாரூர் (1.62 லட்சம்) திகழ்கிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக பெரம்பலூர் (1.63 லட்சம்), விழுப்புரம் (1.66 லட்சம் ரூபாய்) ஆகிய மாவட்டங்கள் உள்ளன. இருப்பினும் இந்த மாவட்டங்களின் தனிநபர் வருமானம், பீகார், உத்தரப் பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், மேற்கு வங்கம், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களின் தனிநபர் வருமானத்தை விட அதிகம் என்று தமிழ்நாடு பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

