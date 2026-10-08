இரண்டே மாதத்தில் 8000 ரூபாய் உயர்ந்த மூலப்பொருள் விலை - கண்ணீரில் கரூர் அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள்
"இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு தற்போது மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் அட்டைப்பெட்டி உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் கிராப்ட் காகித பொருள் ரூ.8000 வரை உயர்ந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்?"
Published : October 8, 2026 at 6:10 PM IST
-BY எஸ். கண்ணன்
கரூர்: மூலக்கூறுப் பொருட்களின் திடீர் விலை உயர்வால் அட்டைப்பெட்டிகள் தயாரிக்கும் தொழில் கடும் சரிவை சந்தித்து வருவதால், அதனை நம்பியிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தொழில் மாவட்டங்களில் ஒன்றாக இருப்பது கரூர். இங்கு அட்டைப் பெட்டிகள் தயாரிக்கும் தொழில், காலங்காலமாக கோலோச்சி வருகிறது. மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் அட்டைப் பெட்டி தயாரிப்பு தொழில்கள் நடந்தாலும், கரூரில் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த தொழில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஜவுளி, கொசுவலை, வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், உணவுப் பொருட்கள், மின்னணு சாதனங்கள், மருந்து பொருட்கள், பட்டாசுகள் என பல பொருட்களை பேக்கிங் செய்ய அட்டை பெட்டிகள்தான் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், இ -காமர்ஸ் எனப்படும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்திலும், பொருட்களை பார்சல் செய்து பத்திரமாக கொண்டு செல்ல அட்டைப்பெட்டிகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. இதனால் அட்டைப்பெட்டிகள் உற்பத்தியும், அதன் விற்பனையும் அமோகமாக நடைபெற்று வந்தது.
இடியை இறக்கிய விலை உயர்வு
இந்த சூழலில்தான், அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்களின் தலையில் இடியை இறக்கும் விதமாக ஒரு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே அட்டை பெட்டி உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் முக்கிய மூலப்பொருளான 'கிராப்ட் காகிதத்தின்' விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதை தவிர, டேபிள் வயர், பேக்கிங் டேப் உள்ளிட்ட இதர பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்து வருகிறது.
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இரண்டே மாதங்கள்; 8 முறை விலை உயர்வு
இந்த 'கிராப்ட்' காகிதம் என்பது பெரிய காகித ஆலையில் தயாரிக்கப்படும் பொருள் ஆகும். கரூர் மாவட்டத்தை பொருத்தவரையில், தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித ஆலை நிறுவனத்தில் இருந்து தான் 'கிராப்ட்' காகிதங்கள் நேரடியாக அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்களால் கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், கிராப்ட் காகிதத்தின் விலை, தற்போது முன்னறிவிப்பின்றி டன்னுக்கு ரூ.1000 வீதம், கடந்த 2 மாதங்களில் மட்டும் இதுவரை 8 முறை உயர்த்தப்பட்டு ரூ.8,000 வரை உயர்ந்துள்ளதால், வேறு வழியின்றி கடந்த அக்டோபர் 1-ம் தேதி முதல் 25 சதவீத விலை உயர்வை அட்டைப் பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
மற்ற தொழில்களும் பாதிப்பு
இந்த விலை உயர்வால் அட்டைப்பெட்டி தொழில் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்து வருகிறது. அட்டைப்பெட்டி தொழில் சந்திக்கும் இந்த பிரச்சனை, ஜவுளி, ரெடிமெட் துணிகள், கொசுவலைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், உணவுப்பொருட்கள், வேளாண் பொருட்கள், உற்பத்தியாளர்கள், மின்சாதன பொருட்கள், பொம்மைகள், ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் என பல்வேறு தொழில்களை பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
'நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்?'
இதுகுறித்து அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளரான கரூரைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயனை 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம்' சார்பில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் கூறுகையில், "கடந்த 22 ஆண்டுகளாக அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தி செய்யும் தொழிலை செய்து வருகிறேன். ஆனால், இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு தற்போது மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் அட்டைப்பெட்டி உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் கிராப்ட் காகித பொருள் ரூ.8000 வரை உயர்ந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்?
அதேபோல, அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் பசை, மை, ஸ்ப்ரிங் காயில் உள்ளிட்ட பொருட்களின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் எங்களுக்கு ஏற்படும் நஷ்ட ஈட்டை அட்டைப்பெட்டியை கொள்முதல் செய்யும் நிறுவனங்களிடம் இருந்து வசூலிக்க முடியாத சூழல் உள்ளது" என அவர் வேதனையுடன் கூறினார்.
வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு கொரோனா காலக்கட்டத்தில், இதுபோன்ற ஒரு திடீர் விலை ஏற்றம் ஏற்பட்டு, அட்டைப்பெட்டி தொழிலை முடக்கியது. இருந்தபோதிலும், அன்றைய தமிழக அரசு உடனடியாக தலையிட்டு பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டது.
அந்த வகையில், தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைக்கும் தமிழக அரசு தீர்வு காண வேண்டும். எங்கள் பிரச்சனையை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக, நாளையும், நாளை மறுதினமும் (அக்.9,10) தமிழகம் முழுவதும் அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தியை நிறுத்தியும், மூலப்பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதை நிறுத்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம்" எனத் தெரிவித்தார்.