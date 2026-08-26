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’கிடுகிடு’வென உயரும் வெங்காய விலை: கிலோ ரூ. 60-க்கு மேல் விற்பனை

கடந்த வாரம் 3 கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்ற வெங்காயம், இன்று வரத்து குறைவு காரணமாக 2 கிலோ 130 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதாக காய்கறி வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வெங்காய விலை உயர்வு
வெங்காய விலை உயர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 2:53 PM IST

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சென்னை: அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து வரத்து குறைவு காரணமாக வெங்காய விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது நுகர்வோர் மத்தியில் அதிரச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்பேடு சந்தைக்கு உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து வெங்காயம் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது. அந்த வகையில் அண்டை மாநிலங்களில், பெய்து வரும் தொடர் கனமழையின் காரணமாக, தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் வெங்காயத்தின் அளவு கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது.

வழக்கமாக சென்னை, கோயம்பேடு சந்தைக்கு தினசரி 50 முதல் 60 லாரிகளில் வெங்காயம் வரும் நிலையில், தற்போது 20 லாரிகள் மட்டுமே வருகிறது. இந்த வரத்துக் குறைவு தான் வெங்காய விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக கருதப்படுகிறது.

வெங்காயம் விலை

இதனால் கடந்த 7ஆம் தேதி முதல் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் ரூ. 30-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ வெங்காயம், இன்று 60 ரூபாய் வரை ரகத்திற்கு ஏற்ற வகையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, தரத்திற்கு ஏற்ப 40, 50, 60 ரூபாய் என மூன்று ரகங்களாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

’கிடுகிடு’வென உயர்ந்த வெங்காய விலை
’கிடுகிடு’வென உயர்ந்த வெங்காய விலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் இருந்து பொதுவாக வெங்காய வரத்து அதிகமாக காணப்படும். ஆனால் தற்போது வரத்து குறைவு காரணமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து மட்டுமே வெங்காயம் கொண்டு வரப்படுகிறது. மேலும் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் வெங்காயம் கோயம்பேடு வருவதற்கு மூன்று நாட்கள் ஆகிறது. அதன் காரணமாக இந்த மாதம் முடியும் வரை வெங்காயத்தின் விலை சற்று ஏற்றத்துடன் காணப்படும் என்றும் கோயம்பேடு வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

வெங்காய வியாபாரிகள் கருத்து

இதுகுறித்து நுங்கம்பாக்கத்தை சேர்ந்த காய்கறி வியாபாரி சந்திரன் கூறுகையில், “கடந்த வாரம் 3 கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்ற வெங்காயம், இன்று வரத்து குறைவு காரணமாக 2 கிலோ 130 ரூபாயாக உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போதைய சூழ்நிலையைக் பார்க்கும் போது, வரும் நாட்களில் வெங்காயத்தின் விலை மேலும் உயரவே வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.

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ஏற்கனவே அத்தியாவசிய பொருட்களான அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் விலை உயர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், வெங்காயத்தின் விலையும் உயர்ந்ததன் காரணமாக, காய்கறிகளின் விலையை பார்க்கும் போது ஒரு அச்ச உணர்வு ஏற்படுவதாகவும், வெங்காயத்தின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்கள் கோரிக்கையாக உள்ளது.

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வெங்காய விலை உயர்வு
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