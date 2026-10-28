விமான எரிபொருளுக்கு வரி குறைத்தது போல் டீசல் வரியை குறைக்க வேண்டும் - ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை
மகளிருக்கான இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பையும் அரசு ஆய்வு செய்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 1:36 PM IST
சென்னை: விமான எரிபொருளைப் போன்று பேருந்துகளுக்கான டீசல் வரியையும் குறைக்க வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
விமான எரிபொருளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வரிச் சலுகையைப் போன்று, பொதுப் பயணிகள் போக்குவரத்துச் சேவையில் ஈடுபடும் பேருந்துகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் டீசல் மீதான வரிகளையும் மத்திய, மாநில அரசுகள் குறைக்க வேண்டும்.
இதுதொடர்பாக அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “பொதுமக்களின் அன்றாடப் பயணத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் பேருந்துகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. டீசல், பராமரிப்பு, உதிரிப்பாகங்கள், காப்பீடு, சுங்கக் கட்டணம் மற்றும் பணியாளர் ஊதியம் உள்ளிட்ட செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதால், தனியார் பேருந்துத் துறை கடுமையான நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வருகிறது.
ஒரு லிட்டர் டீசலுக்கு மத்திய அடிப்படைக் கலால் வரி 1.80, வேளாண் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு மேல்வரி ரூபாய் 4, சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேல்வரி ரூபாய் 2 என மொத்தம் ரூபாய் 7.80 மத்திய வரியாக விதிக்கப்படுகிறது. இதனுடன், தமிழக அரசின் 11 சதவீதம் மதிப்புக்கூட்டு வரியும், லிட்டருக்கு ரூபாய் 9.62 நிலையான வரித் தொகையும் விதிக்கப்படுகின்றன.
விமானப் போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கவும், விமான நிறுவனங்களின் இயக்கச் செலவைக் குறைக்கவும், விமான எரிபொருள் மீதான வரிக் குறைப்பை அறிவித்துள்ள தமிழக அரசின் நடவடிக்கையை வரவேற்கிறோம். அதே போன்று, பொதுமக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தும் பேருந்துகளுக்கான டீசல் வரியையும் குறைக்க வேண்டும்.
தமிழக அரசின் மகளிருக்கான இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டம், பெண்களின் பயணச் செலவைக் குறைக்கும் நல்லத் திட்டமாகும். அதே வேளையில், இந்த திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளின் பயணிகள் எண்ணிக்கையும் வருவாயும் குறைந்துள்ளது.
இந்தப் பாதிப்பையும் அரசு ஆய்வு செய்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். எனவே, இதுதொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சில முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறோம்.
ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் வைத்த கோரிக்கைகள்
- பேருந்துகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் டீசல் மீதான மத்திய கலால் வரி மற்றும் மேல்வரிகளைக் குறைக்க வேண்டும்.
- தமிழக அரசு விதிக்கும் 11% மதிப்புக்கூட்டு வரி மற்றும் லிட்டருக்கு ரூபாய் 9.62 நிலையான வரித் தொகையைக் குறைக்க வேண்டும்.
- பேருந்துகளுக்கு, வாகனப் பதிவு விவரங்கள் மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட டீசல் கொள்முதல் அடிப்படையில் சிறப்பு வரிச் சலுகை, மானியம் அல்லது செலுத்திய வரியைத் திருப்பி வழங்கும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
- மகளிருக்கான இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துச் சேவைகளின் வருவாயில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கத்தை ஆய்வு செய்து, உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
- பொதுப் பயணிகள் போக்குவரத்துச் சேவையில் ஈடுபடும் பேருந்துகளுக்கான எரிபொருள் வரிச் சலுகைகள் தொடர்பாக கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும்.
- பேருந்துகளுக்கான டீசல் வரிக் குறைப்பு, இயக்கச் செலவைக் குறைத்து, பயணக் கட்டண உயர்வுக்கான அழுத்தத்தைத் தணிப்பதுடன், பொதுமக்களுக்கு நியாயமான கட்டணத்தில் தொடர்ந்து சேவை வழங்கவும் உதவும்.
போன்ற கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பயணிகள் நலன், பேருந்துச் சேவைகளின் தொடர்ச்சி மற்றும் இத்துறையைச் சார்ந்த தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ஆம்னி உரிமையாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.