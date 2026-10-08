காளான் வளர்ப்பில் புரட்சி - ஒடிசாவை திரும்பி பார்க்க வைத்த இப்சிதாவின் 'பிசினஸ்' மாடல்!
உள்ளூர் சந்தைகள் மட்டுமின்றி கட்டாக், புவனேசுவரம், ஜாஜ்பூர், ஜகத்சிங்பூர் மற்றும் கோர்தா மாவட்டங்கள் வரை விரிவடைந்துள்ளது. இங்குள்ள வணிகர்கள் நேரடியாக இப்சிதாவின் பண்ணைக்கே வந்து காளான்களை வாங்கி செல்கின்றனர்.
Published : October 8, 2026 at 8:59 AM IST
கேந்திரபாரா: ஒடிசா மாநிலம் கேந்திரபாரா மாவட்டத்தை சேர்ந்த இப்சிதா ஸ்வைன் என்ற 26 வயது இளம்பெண், காளான் வளர்ப்பு மூலம் ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலதிபராக உருவெடுத்து அசத்தி வருகிறார்.
முறையான கல்வியறிவு பெற்றிருந்தும் வழக்கமான அரசு வேலைகளுக்கு பின்னால் ஓடாமல், சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்கி சாதித்ததோடு மட்டுமின்றி, சுமார் 150-க்கும் மேற்பட்ட கிராமப்புற பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பையும் வழங்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தியுள்ளார்.
கேந்திரபாரா மாவட்டம் கந்தியஹடா கிராமத்தை சேர்ந்த இப்சிதா, கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் பிரிவில் ஐடிஐ படித்து முடித்தவர். படித்து முடித்தவுடன் நகரத்திற்கு சென்று வேலை தேட விரும்பாத இப்சிதா, தங்களுக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் புதுமையாக ஏதேனும் செய்ய திட்டமிட்டார்.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசிய இப்சிதா, '2010 வரை நான் ஒரு இல்லத்தரசியாக தான் இருந்தேன். ஆனால் அதன் பிறகு, நான் காளான் வளர்க்க விரும்பினேன், மேலும் பூரியைச் சேர்ந்த ஒரு விவசாயிடம் இருந்து அந்த முறையைக் கற்றுக் கொண்டேன். முதலீடு குறைவாகவும், வருமானம் சிறப்பாகவும் இருந்ததால், ஏன் முயற்சி செய்து பார்க்கக்கூடாது என்று நினைத்தேன்” என்று அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு மாநில அரசின் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் காளான் வளர்ப்புக்கான பிரத்யேகப் பயிற்சியை முறையாகக் கற்றுக் கொண்டார். பின்னர், தனது வீட்டின் அருகிலேயே ஒரு சிறிய கூரைக் கொட்டகை அமைத்து வெறும் 20 காளான் படுக்கைகளுடன் தனது பயணத்தை தொடங்கினார்.
இதற்காக அவர் அருகில் உள்ள பகுதிக்கு குடிபெயர்ந்தார். இதற்காக சாலையை ஒட்டி சுமார் 16,000 சதுர அடி பரப்பளவுள்ள காலி மனையை விலைக்கு வாங்கி ஒரு வீட்டை கட்டினார். ஒட்டி சுமார் 10,000 சதுர அடி பகுதியில் காளான் சாகுபடிக்காக பண்ணை அமைத்தார்.
ஆண்டுக்கு ரூ.10 லட்சம் லாபம்
இப்சிதாவின் கடின உழைப்பாலும், முறையான பராமரிப்பாலும் காளான் உற்பத்தி நாளுக்கு நாள் பல மடங்கு பெருகியது. துவக்கத்தில் சிறியதாக இருந்த இப்சிதாவின் பண்ணை, தற்போது 20 மாபெரும் கொட்டகைகளாக விரிவடைந்துள்ளது. இங்கு தினமும் சராசரியாக 80 முதல் 100 கிலோ வரை உயர்தர காளான்கள் (குறிப்பாக வைக்கோல் காளான் மற்றும் சிப்பி காளான்) சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.
உள்ளூர் சந்தைகள் மட்டுமின்றி கட்டாக், புவனேசுவரம், ஜாஜ்பூர், ஜகத்சிங்பூர் மற்றும் கோர்தா மாவட்டங்கள் வரை விரிவடைந்துள்ளது. இங்குள்ள வணிகர்கள் நேரடியாக இவரின் பண்ணைக்கே வந்து காளான்களை வாங்கி செல்கின்றனர். இதன் மூலம் அனைத்து செலவுகளும் போக ஆண்டுக்கு ரூ. 10 லட்சம் வரை நிகர லாபமாக சம்பாதித்து சாதனை படைத்து வருகிறார்.
இது தொடர்பாக பேசிய இப்சிதா, 'வைக்கோல் பாத்தி வைத்து காளான் வளர்த்து வருகிறேன். ஒரு பாத்தியில் 800 கிராம் முதல் 1 கிலோ வரை காளான்கள் கிடைக்கும். ஒரு பாத்தியை தயார் செய்ய 60 ரூபாய் செலவாகும். அதனை ரூ.100-க்கு விற்பனை செய்ய முடியும். காளான்களுக்கான விதைகளையும் தற்போது நாங்களே விளைவிக்கிறோம்' என்றார்.
150 கிராமப்புறப் பெண்களின் வாழ்வில் ஏற்றிய விளக்கு
இப்சிதாவின் காளாண் பண்ணையில் 6 பெண்கள் வேலை பார்க்கின்றனர். அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் தலா ரூ.9000 ஊதியமாக வழங்குகிறார்.
இப்சிதா தனது சுய லாபத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், தனது கிராமம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏழைப் பெண்களை ஒன்றிணைத்து 'மா தாரினி' (Maa Tarini) என்ற மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவை உருவாக்கினார்.
அந்த குழுவில் உள்ள பெண்களுக்குக் காளான் வளர்ப்பு, பேக்கிங் செய்தல் மற்றும் காளான் விதைகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழில்நுட்பங்களை இலவசமாக கற்று தருகிறார்.
இது குறித்து பேசிய இப்சிதா, 'இதுவரை 500-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளேன். இன்று அவர்கள் வெற்றிகரமாக காளான் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்' என்றார்.
தற்போது இவரிடம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் 150-க்கும் மேற்பட்ட கிராமப்புற பெண்கள் தங்களின் சுய உழைப்பில் சொந்தமாக வருமானம் ஈட்டி, தங்களின் குடும்பப் பொருளாதாரத்தை பார்த்துக் கொள்கின்றனர்.
கராட்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சபிதா பாணி என்ற பெண் கூறுகையில், 'யூடியூபில் வந்த காணெளியைப் பார்த்து இப்சிதாவை சந்தித்தேன். தற்போது நானும் காளான் சாகுபடி செய்கிறேன். எனக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 7 முதல் 10 கிலோ வரை காளான் கிடைக்கும். இங்கு வாங்கும் வித்துகள் 14 நாட்களிலேயே முளைத்துவிடும்' என்றார்.
மேலும், அந்த மாவட்டத்தின் வேளான் அலுவலர் சுஸ்மிதா மொகந்தி கூறுகையில், 'இப்சிதாவுக்கு வேளாண்மையில் நல்ல ஆர்வம் உண்டு. காளான் வளர்ப்பில் அவர் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்குகிறார்.
ஒடிசா மாநில அரசின் பல்வேறு விருதுகளையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ள இப்சிதா ஸ்வைன், இந்தியாவின் இளம் பெண் தொழில்முனைவோர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உத்வேகமாகத் திகழ்கிறார்.