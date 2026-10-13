யுபிஐ பண பரிவர்த்தனைக்களுக்கு கட்டணம் இல்லை - ஒத்திவைத்து என்.பி.சி.ஐ அறிவிப்பு
பண்டிகை காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக NPCI விளக்கம் அளித்திருக்கிறது.
By ANI
Published : October 13, 2026 at 2:29 PM IST
மும்பை: வர்த்தக பயன்பாடுகளுக்கான யுபிஐ பரிவர்த்தனை கட்டண சேவையை ஒத்திவைப்பதாக யுபிஐ மற்றும் சேவைகள் வழிநடத்தல் குழு அறிவித்துள்ளது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு இந்த கட்டண முறை அமலுக்கு வரும் என்று இந்திய தேசிய கட்டணக் கழகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
GPay, Phonepay உள்ளிட்ட யுபிஐ செயலிகள் மூலமாக பணம் பெறுவதற்கும், பணம் கொடுப்பதற்கும் எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் இருந்த நிலையில் கடந்த மாதம் மத்திய அரசு ஓர் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன்படி, யுபிஐ பணப்பரிவர்த்தனை மூலமாக ரூ.2000-க்கும் மேல் கட்டணம் பெறும் வணிகர்களிடம் இருந்து, குறிப்பிட்ட அளவு வரிப்பிடித்தம் செய்யப்படும் என அறிவிப்பு வெளியானது.
இந்த கட்டண முறையானது வரும் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அந்த தேதியானது தள்ளி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக இந்திய தேசிய கட்டணக் கழகம் (NPCI) தெரிவித்திருக்கிறது.
UPI MDR on Select Merchant Transactions Shall be Implemented Post Diwali Press Release Link: https://t.co/5KMjOP0tHd https://t.co/pD8IKfN6sR— NPCI (@NPCI_NPCI) October 13, 2026
பண்டிகை காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக NPCI விளக்கம் அளித்திருக்கிறது. அதன்படி, தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு வர்த்தக பரிவர்த்தனைக்கான கட்டணம் அமலுக்கு வரும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது.
இது குறித்து இந்திய தேசிய கட்டணக் கழகம் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறது. அந்த பதிவில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வணிக பரிவர்த்தனைகளுக்கான யுபிஐ எம்.டி.ஆர் தீபாவளிக்கு பிறகு செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது.
மேலும் அந்த பதிவில், “பண்டிகை காலத்தை கருத்தில் கொண்டு தனிநபர் - வணிகர் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கான வணிகர் தள்ளுபடி விகிதம் (MDR), தீபவாளி முடிந்த பிறகு அமலுக்கு கொண்டுவருவது குறித்து யு.பி.ஐ சேவைகள் வழிநடத்தல் குழு இன்று முடிவு செய்திருக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
நமது நாட்டில் 70 சதவீத யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள் தனிநபர்களுக்கு இடையே நடைபெறுவதால், அவர்களுக்கு கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது. அதே போல் தனிநபர் டூ வணிகர்களுக்கு ரூ. 2000 வரை அனுப்பினால் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது. ஆனால் அதற்கு மேல் தனிநபர்கள் யுபிஐ மூலம் வணிகர்கள் அல்லது நிறுவனத்திற்கு அனுப்பும் போது 0.4 சதவீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
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பெரும்பாலும் தனிநபர் டூ வணிகர்களுக்கிடையேயான பரிவர்த்தனைகளில் 96 சதவீதம் ரூ. 2,000-க்கும் கீழ் தான் நடைபெறுகிறது. அதனால் 4 சதவீத பரிவர்த்தனைகள் மட்டுமே கட்டண வரம்புக்குள் வரும். மேலும், ரூ.75,000 மற்றும் அதற்கும் அதிகமான தொகையை யுபிஐ மூலம் அனுப்பும் போது அதிகபட்ச கட்டணமாக ரூ.300 வசூலிக்கப்படும்.
இந்நிலையில் இந்த கட்டண முறையானது தீபாவளிக்கு பிறகே அமலுக்கு வரும் என்ற அறிவிப்பானது வணிகர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸாக அமைந்திருக்கிறது.