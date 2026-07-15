இ20 பெட்ரோலை பயன்படுத்தினால் ‘ஒன்றும் ஆகாது’ - உறுதியளித்த HP நிறுவனம்
கான்பூர் ஐ.ஐ.டி ஆய்வுகள் மூலம் இ20 பெட்ரோலால் வாகனங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 4:05 PM IST
சென்னை: இ20 பெட்ரோலை பயன்படுத்துவதால் வாகனங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் தென்மண்டல பொது மேலாளர் செல்லப்பிரபு தெரிவித்தார்.
இந்தியா முழுவதிலும் 20 விழுக்காடு எத்தனால் கலந்த இ20 பெட்ரோலை பயன்படுத்த மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கும் நிலையில், அது தொடர்பான பெரும் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
பழைய வாகனங்களுக்கு எத்தனால் பயன்படுத்துவதால், அதன் உதிரி பாகங்களில் பழுது ஏற்படுவதாக கார் உரிமையாளர்கள் கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், 2023-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக வெளியான கார்களில் இ20 எரிபொருளை பயன்படுத்தினால் பிரச்சினைகள் எழலாம் எனவும் பல வாகன பழுதுபார்க்கும் நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இ20 பெட்ரோலால் பாதிப்பு ஏதும் இல்லை என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி சில நாள்களுக்கு முன் தெரிவித்திருந்தார். இந்த சூழலில், கான்பூர் ஐ.ஐ.டி ஆய்வுகள் மூலம் இ20 பெட்ரோலால் வாகனங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் தென்மண்டல பொது மேலாளர் செல்லப்பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.
இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் 52-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் ரத்ததான முகாம் மற்றும் மரம் நடும் விழா இன்று நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியை தென்மண்டல பொது மேலாளர் செல்லப்பிரபு தொடங்கி வைத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், “இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் 52-ஆவது நிறுவன தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. எங்களது பணியாளர்கள், டீலர், ஒப்பந்ததாரர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
எங்களுக்கு பெட்ரோல் பங்க் டீலர்கள் கிட்டத்தட்ட 25,000 பேர் இருக்கிறார்கள். சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இப்போது இல்லை. எல்லாம் நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இப்போது பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை தாண்டி சி.என்.ஜி கிட்டத்தட்ட இரண்டு முதல் மூன்று சதவீதம் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
2050-ஆம் ஆண்டு வரை பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை இதேபோன்று வளர்ச்சியில் இருக்கும். இ-20 பெட்ரோல் பிரேசில் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஐ.ஐ.டி கான்பூர் இது சம்பந்தமாக அறிக்கை வழங்கி இருக்கிறது. பெரிய கார் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் இதனை உறுதி செய்திருக்கிறது. இ-20 பெட்ரோல் பயன்படுத்துவதால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை” என தெரிவித்தார்.