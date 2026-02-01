சாலைகள் -நெடுஞ்சாலை துறைக்கு ரூ.3.09 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்படும் - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
Published : February 1, 2026 at 7:59 PM IST
புதுடெல்லி: 2026-2027ம் ஆண்டு மத்திய பெட்ஜெட்டில் சாலை மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறைக்கு ரூ.3.09 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.
2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்தார். இந்த நிலையில் சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறைக்கு நடப்பாண்டில் ரூ.3.09 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவித்தார்.
இந்தியாவின் சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு நடப்பு நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 8 சதவீதம் அதிகம் ஆகும். இது அதன் விரைவான விரிவாக்கம் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.
இந்த நிதி ஒதுக்கீடு கடந்த 2025-26 ஆம் ஆண்டில் ரூ.2.8 லட்சம் கோடியாகவும், 2024-25 ஆம் ஆண்டில் ரூ.2.80 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திற்கு (NHAI) ரூ.187293.16 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது கடந்த ஆண்டு ரூ.170266 கோடியாக இருந்தது. இது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், விரைவுச் சாலைகள் மற்றும் பசுமை வழித்தடங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும். மேலும் எல்லை சாலைகள், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், தளவாடப் பூங்காக்கள், ரோப்வேக்கள் மற்றும் பிறவற்றை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட சாலைப் பணிகளுக்கு ரூ.121998.61 ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு ரூ.116337.14 கோடியாக இருந்தது.
அதேப் போல் மத்திய சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு நிதி (CRIF) மூலம் நிதியளிக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் பராமரிப்புக்காக ரூ.5020 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2025-2026 ஆம் ஆண்டு ரூ.4915.02 கோடியாக இருந்தது.
கடந்த நிதியாண்டின் தொடக்கத்தில் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் கடன் ரூ.3.35 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. இதுவே நிதியாண்டின் இறுதியில் சுமார் ரூ.2.76 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. இந்நிலையில் டிசம்பர் 25, 2025-ல், கடன் ரூ.2.35 லட்சம் கோடியாக குறைந்துள்ளது. இது நெடுஞ்சாலை துறைக்கு ஒரு முக்கியமான சாதனையாக அமைந்துள்ளது.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி கண்டு வருகிறது, மேலும் நடப்பு நிதியாண்டில் ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்பட்டு இருப்பதால் இந்த வளர்ச்சிப்போக்கு தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.