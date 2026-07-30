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2,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு புதிய வேலைவாய்ப்பு; முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து

ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னணி ஆராய்ச்சி சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான மேற்கு ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகம், இந்தியாவில் தனது வளாகத்தை சென்னை நகரில் நிறுவ உள்ளது.

முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து
முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 2:02 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் நார்டெக்ஸ், மேற்கு ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகம், மோட்டிவ்லிங்க், சப் (Chubb) ஆகிய நிறுவனங்களுடன் முக்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது.

நந்தனத்தில் செயல்பட்டு வரும் கைடன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் முதலீட்டாளர்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்திய பின், அவரது முன்னிலையில் சப், நார்டெக்ஸ், மேற்கு ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகம், மோட்டிவ்லிங்க் என்ற நான்கு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், “சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த 'சப்' மற்றும் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த 'நார்டெக்ஸ்' (Nordex) ஆகிய இரண்டு முன்னணி உலகளாவிய நிறுவனங்கள், தமிழ்நாட்டின் சென்னையில் தங்கள் மையங்களை முதன்முறையாக அமைக்கவுள்ளன.

'சப்' நிறுவனம் அமைக்கவுள்ள உலகளாவிய திறன் மையம் 220 நபர்களுக்கும், 'நார்டெக்ஸ்' நிறுவனம் அமைக்கவுள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையம் 1,000 நபர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவ்விரு நிறுவனங்களாலும் மொத்தம் 1,220 நல்ல ஊதியத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படவுள்ளன.

இந்த முதலீடுகள், உயர்மதிப்புடைய உலகளாவிய திறன் மையங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்கான முக்கிய சர்வதேச மையமாக சென்னை மாநகரின் நிலையை மேலும் வலுப்படுத்தும். புத்தாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல், அறிவுசார் மற்றும் திறன் சார்ந்த முதலீடுகளை ஈர்த்தல், மற்றும் திறன்மிக்க மனிதவளத்திற்கு உயர்தர வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் போன்ற முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசின் தொலைநோக்குத் திட்டத்திற்கு ஏற்றார் போல், இம்முதலீடுகள் அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

மேலும், உயர்கல்வித் துறையில், ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னணி ஆராய்ச்சி சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான மேற்கு ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகம் (University of Western Australia - UWA), பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் (UGC) 2023 ஆம் ஆண்டின் ஒழுங்குமுறைகளின் கீழ், இந்தியாவில் தனது வளாகத்தை சென்னை நகரில் நிறுவ உள்ளது. இது தமிழ்நாட்டில் அமையவுள்ள முதல் சர்வதேச பல்கலைக்கழக வளாகமாகும்.

1911ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இந்தப் பல்கலைக்கழகம், உலகப்பல்கலைக்கழக தரவரிசை 2026 இல் 77வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. சென்னை வேளச்சேரியில் சுமார் 50,000 சதுர அடி பரப்பளவில் அமையவுள்ள இந்த வளாகம், சுமார் 125 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் உருவாக்கப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் 200-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொழில்துறை அமைச்சர் கடந்த ஜூன் 2026இல் தென் கொரியாவிற்கு மேற்கொண்ட பயணத்தின் தொடர்ச்சியாக, அந்நாட்டின் முன்னணி வாகன உதிரிபாக உற்பத்தி நிறுவனமான மோட்டிவ்லிங்க் (MotiveLink), காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சிப்காட் பிள்ளைப்பாக்கம் தொழிற்பூங்காவில் 300 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் உற்பத்தி நிலையம் அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 1,500 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.

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இந்த முதலீடுகள், தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுவதோடு, உலகளாவிய திறன் மையங்கள் (GCCs), ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, உயர்கல்வி, மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தித் துறைகளுக்கான உலகளாவிய மையமாக நிலைநிறுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தெரிவித்தார். மேலும், இந்நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை எளிதாக்குவதற்கும், அவற்றின் செயல்பாடுகள் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிகரமாக அமையத் தேவையான அனைத்து ஒத்துழைப்புகளையும் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து வழங்கும் என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

முதல்வர் விஜய்
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