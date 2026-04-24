10% ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்த மெட்டா

மெட்டா நிறுவனம்
Published : April 24, 2026 at 10:54 AM IST

வாஷிங்டன்: தனது நிறுவனத்தின் பணிபுரிந்து வரும் மொத்த பணியாளர்களில் 10 சதவீதம் ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்வதாக மெட்டா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியாவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் 'மெட்டா' (meta) தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் சுமார் 78,865 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அதிகம் ஊதியம் பெறும் செயற்கை நுண்ணறிவு நிபுணர்களை பணியமர்த்துவதால் ஏற்படும் கூடுதல் செலவினங்கள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்களது நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வரும் ஊழியர்களில் 10% அதாவது 8 ஆயிரம் ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்வதாக மெட்டா நிறுவனம் இன்று (ஏப்ரல் 24) அதிகாரப்பூரவமாக அறிவித்துள்ளது.

மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம், அமெரிக்காவில் பணியாற்றி வரும் தனது நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு தாமாக முன்வந்து பணியில் இருந்து விலகும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

இதுகுறித்து தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “மே மாத தொடக்கத்தில் 8,750 ஊழியர்கள், அதாவது 7 சதவீத ஊழியர்களுக்கு தாமாக முன்வந்து வேலையைவிட்டு விலகும் வாய்ப்பை மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளதாக” கூறியுள்ளார்.

உலகளவில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், நிர்வாக ரீதியிலாக மறுசீரமைப்பு செய்வதாலும், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியின் காரணமாக ஆரக்கிள், மெட்டா, மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற பன்னாட்டு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை தொடர்ந்து பணிநீக்கம் செய்து வருகின்றனர்.

இதன்மூலம் முன்னணி நிறுவனங்களைச் சார்ந்துள்ள சிறிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் கடுமையான பாதிப்பை சந்திக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த மாதம் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆரக்கிள், உலக அளவில் சுமார் 30,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்தது. இதில் இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் சுமார் 12,000 பேர் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். இந்தாண்டு மட்டும் ஏஐ கட்டமைப்பை மேம்படுத்த மெட்டா நிறுவனம் சுமார் 135 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை முதலீடு செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மென்பொருள் நிறுவனங்களின் தொடர் பணிநீக்க நடவடிக்கை ஊழியர்களை கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

