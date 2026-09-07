மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் 135-வது கிளை ஜக்கையாபேட்டையில் திறப்பு
புதிய கிளையின் திறப்பு விழாவில், ஜக்கையாபேட்டையைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் மற்றும் மார்கதர்சி ஊழியர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
Published : September 7, 2026 at 10:55 PM IST
என்டிஆர் மாவட்டம் (ஆந்திரா): மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் 135-வது கிளை, ஆந்திர பிரதேசத்தின் என்டிஆர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜக்கையாபேட்டையில் இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கிளையை மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் திறந்து வைத்தார்.
இதன் முதல் சிட் சந்தாவை கிருஷ்ணா மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கித் தலைவர் நெட்டெம் ஸ்ரீ ரகுராமின் மனைவி ஸ்வர்ணா செலுத்தினார். இந்த பரிவர்த்தனைக்கான ரசீதை சைலஜா கிரண் அவரிடம் வழங்கினார்.
தொடக்க விழா பூஜையில் பங்கேற்ற பிறகு சைலஜா கிரண் பேசுகையில், "எங்களது மார்கதர்சி சந்தாதாரர்கள், தங்களின் கனவுகளை நனவாக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு நிதி ஆதரவை வழங்குவதே எங்களின் நோக்கமாகும்" என்றார்.
அவர் மேலும் பேசுகையில், "ஜக்கையாபேட்டையைச் சேர்ந்த பலர், விஜயவாடா கிளையில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். அவர்களுக்கு கிடைத்த லாபமும் நம்பிக்கையும் புதிய நபர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறது. ஒரு நபரையோ அல்லது ஒரு நிறுவனத்தையோ பிரபலப்படுத்த விரும்பினால், அந்த நிறுவனமோ அல்லது தனிநபரோ தனது வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறும் வரை அது சாத்தியமில்லை.
கடந்த 64 ஆண்டுகளாக சந்தாதாரர்கள் மார்கதர்சியின் ஸ்திரத்தன்மையையும் வலிமையையும் நம்பியுள்ளனர். அந்த நம்பிக்கையுடன் அவர்கள் மார்கதர்சியை முன்னெடுத்து செல்கிறார்கள். அவர்களின் ஆதரவும் அன்பும்தான் மார்கதர்சியின் வளர்ச்சிக்குக் காரணம்" என்று தெரிவித்தார்.
கிருஷ்ணா மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கித் தலைவர் நெட்டெம் ஸ்ரீரகுராம் பேசுகையில், "இந்தியா முழுவதும் பல தசாப்தங்களாக, மக்கள் மார்கதர்சியை தொடர்ந்து நம்பி வருகின்றனர். மார்கதர்சியில் முதலீடு செய்யப்படும் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று அனைவரும் நம்புகிறார்கள். தாங்கள் சம்பாதித்த பணத்தைச் சேமிக்க விரும்பும் சிறு வணிகர்களுக்கும், மாத சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கும் மார்கதர்சி ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வழியாகும்" என்றார்.
மற்றொரு உறுப்பினர், தங்களது குடும்பத்தினர் 15 ஆண்டுகளாக இதில் சீட்டுப் பணம் செலுத்தி வருவதாகக் கூறினார். இதன் மூலம் தாங்கள் பெருமளவில் பயனடைந்துள்ளதாகவும் கூறினார். புதிய கிளை திறப்பு விழாவிற்கு வந்திருந்தவர்கள், தாங்கள் மார்கதர்சியை பலருக்குப் பரிந்துரைத்துள்ளதாகவும், இத்தனை ஆண்டுகளில் ஒரு தவறு கூட நடந்ததில்லை என்றும் கூறினர்.
வாடிக்கையாளரான நாகேஸ்வர ராவ் கூறுகையில், 'நான் பல ஆண்டுகளாக மார்கதர்சியில் முதலீடு செய்து வருகிறேன். என் வாழ்க்கையில் பல சிட் ஃபண்டுகளைப் பார்த்திருக்கிறேன், ஆனால் மார்கதர்சி போன்ற ஒரு நேர்மையான நிறுவனத்தை நான் பார்த்ததில்லை. நான் 1970-ல் மார்கதர்சியில் உறுப்பினராகச் சேர்ந்தேன். மார்கதர்சியால் பலர் பயனடைந்துள்ளனர், மேலும் பலர் பயனடைவார்கள்" என்றார்.
மற்றொரு வாடிக்கையாளரான ஜெயராம் நாயுடு கூறுகையில், "மார்கதர்சி நாளுக்கு நாள் வளர வாழ்த்துகிறேன். ஸ்ரீராமோஜி ராவ் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி, எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது" என்றார்.
புதிய கிளையின் திறப்பு விழாவில், ஜக்கையாபேட்டை நகரைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் சைலஜா கிரண் மற்றும் மார்கதர்சி ஊழியர்களுக்கு தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
இந்த நிறுவனத்துடன் பல ஆண்டுகளாகப் பணப் பரிவர்த்தனை செய்து வரும் பல வாடிக்கையாளர்கள், ஜக்கையாபேட்டையில் புதிய கிளை தொடங்கப்பட்டிருப்பது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
ஆந்திராவில் உள்ள இதர கிளைகள் மூலம் பல ஆண்டுகளாக சந்தா செலுத்தி வந்த தங்களுக்கு, இந்த புதிய கிளை உள்ளூரிலேயே சேவை செய்ய பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அவர்கள் கூறினர்.
இந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் பணம் தங்களுக்கு பல வழிகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும், தங்களது குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால இலக்கை அடைய பங்களிப்பு செலுத்தும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.