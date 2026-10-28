மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் புதிய சாதனை - தமிழ்நாட்டில் மாதாந்திர வர்த்தகம் ரூ.100 கோடியை கடந்தது
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த வர்த்தகம், இந்த ஆண்டு 16,000 கோடி ரூபாயை தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என அதன் தமிழ்நாடு இயக்குநர் ஸ்ரீதர் தெரிவித்தார்.
Published : October 28, 2026 at 8:52 PM IST
சென்னை: ஹைதராபாத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் தமிழ்நாடு கிளைகள் மூலம் 100 கோடி ரூபாய் மாதாந்திர வர்த்தகத்தை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.
சிட் ஃபண்ட் துறையில் கடந்த ஆறு தசாப்தத்திற்கு மேலாக முன்னணி நிறுவனமாக 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. தென்னிந்திய மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் திகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த 1962-ல் தொடங்கப்பட்ட 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனம், தெலங்கானா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநில மக்களுக்கு தனது சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.
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இந்த நிலையில் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் 100 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மாதாந்திர வர்த்தகத்தை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. இதனையடுத்து, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு தலைமை அலுவலகத்தில், தமிழ்நாடு கிளைகளின் பணியாளர்களும், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் பணியாளர்களும் இணைந்து கொண்டாடினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு பிரிவு இயக்குநர் ஸ்ரீதர் கேக் வெட்டி, பணியாளர்களுக்கு வழங்கினார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் அவர் சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர், "மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கெனவே 18 கிளைகளுடன் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கிளைகளின் எண்ணிக்கையை 20 ஆக அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் நடந்து வருகின்றன.
அதன்படி, வரும் நவம்பர் மாதத்தில் சென்னை கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் திருவள்ளூரில் மேலும் இரண்டு புதிய கிளைகள் திறக்கப்படவுள்ளன. இதன் மூலம் மொத்த கிளைகளின் எண்ணிக்கை 20-ஆக உயரும். மேலும், புதுச்சேரி மற்றும் தூத்துக்குடியிலும் புதிய கிளைகளை திறக்க மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு கிளைகளின் மாதாந்திர வர்த்தகம் 100 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. ஆண்டு அடிப்படையில் இது, 1,200 கோடி ரூபாய் நிகர வர்த்தகமாகும். சிட் ஃபண்ட் துறையில் இதுவொரு மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டும் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம், சுமார் 20 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்த நிலையில், நடப்பாண்டிலும் அதே அளவு (20%) வளர்ச்சி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு கிளைகள், அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் நிலையில் உள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை, நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிதியை வேகமாக வழங்குவதில் நிறுவனம் பிரபலமாக இருந்து வருகிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதற்காக, மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் தனது சேவைகளை முழுமையாக டிஜிட்டல்மயத்திற்கு மாற்றி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வரும் மார்ச் 28-ஆம் தேதிக்குள் 2,000 கோடி ரூபாய் வர்த்தகத்தை எட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த வருடாந்திர வர்த்தகம், இந்த ஆண்டு 16,000 கோடி ரூபாயை தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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விரைவான ஆவணப் பரிமாற்றம், பரிசுத் தொகை வழங்குவதில் வாடிக்கையாளர் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம், வரும் மார்ச் 28-ஆம் தேதிக்குள் மேலும் 10 கிளைகளை தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி தனது சேவையை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.