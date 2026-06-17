ETV Bharat / business

நத்தம் பகுதியில் மா விலை கடும் சரிவு - கிலோ 5 ரூபாய்க்கும் கீழ் சென்றதால் குப்பைகளில் கொட்டும் அவலம்

வெளிநாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வந்ததால், நத்தம் பகுதிகளில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு மாம்பழங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படவில்லை.

குப்பைகளில் கொட்டப்படும் மாம்பழங்கள்
குப்பைகளில் கொட்டப்படும் மாம்பழங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 11:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: நத்தம் பகுதியில் மா விலை ஒரு கிலோ 5 ரூபாய்க்கும் கீழே சென்றதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். விற்காத மாம்பழங்களை டிராக்டரில் ஏற்றி குப்பையில் கொட்டும் அவலம் நிலவி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் சேலத்திற்கு அடுத்தபடியாக திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தான் அதிக அளவில் மாம்பழம் விளைச்சல் செய்யப்படுகிறது. இங்கு அல்போன்சா, பங்கனபள்ளி, இமாம் பசத் உள்ளிட்ட உயர் ரக மாம்பழங்களும், கிரேப், செந்தூரம், மல்கோவா போன்ற நாட்டு ரகங்களும் இங்கு விளைச்சல் செய்யப்படுகின்றன.

இங்கு விளையும் மாம்பழங்கள் வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளி நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது வழக்கம். இதற்காக, திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான சாணார்பட்டி, கோபால்பட்டி, வத்திபட்டி, பரலி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலங்களில் மாம்பழங்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

டிராக்டர்களில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள்
டிராக்டர்களில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டுகளை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு அதிக அளவு மாம்பழங்கள் விளைந்துள்ளன. ஆனால் எதிர்பாராதவிதமாக அறுவடை செய்த மாம்பழங்களை வெளி மாநிலங்களிலிருந்து குறைந்த அளவே கொள்முதல் செய்தனர். அதேபோல் வெளிநாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவியதால், இந்த பகுதிகளில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு மாம்பழங்கள் ஏற்றுமதி முழுமையாகவே செய்யப்படவில்லை.

இதையும் படிங்க: ’அமைச்சர் சொன்னது வேறு, எம்எல்ஏ கூறியது வேறு’ – திருவண்ணாமலை அரசு விழாவில் புள்ளிவிவர குளறுபடி

இதனால் மா விலை தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு ஒரு கிலோ 10 ரூபாய் முதல் 20 ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு 5 ரூபாய் முதல் 10 ரூபாய் வரை மட்டுமே விற்பனையாகி வந்தது. ஆனால் இன்று 5 ரூபாய்க்கும் கீழ் சென்று, 3 ரூபாய் முதல் 3 ரூபாய் 50 பைசா வரை தான் விற்பனையாகி வருகிறது. மேலும், வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படாத மாம்பழங்கள் குடோன்களிலேயே தேங்கி கிடப்பதால் அவற்றை கீழே கொட்டும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

குடோன்களில் தேங்கி கிடக்கும் மாம்பழ கூடைகள்
குடோன்களில் தேங்கி கிடக்கும் மாம்பழம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் கடும் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ள விவசாயிகள் மாம்பழங்களை டிராக்டர்களில் ஏற்றிச் சென்று குப்பைகளில் கொட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலைமையை சரி செய்ய மத்திய, மாநில அரசுகள் விவசாயிகளுக்கு மாம்பழங்களுக்கான உரிய விலைகளை நிர்ணயிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

MANGO BUSINESS DOWN
MANGO RATE DOWN
நத்தம் மாம்பழம்
மாம்பழ விலை சரிவு
NATHAM MANGO RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.