மதுரை ரயில்வே கோட்ட வருமானம் ரூ. 490 கோடியாக உயர்வு - சுதந்திர தின உரையில் DRM ஓம் பிரகாஷ் மீனா தகவல்
மதுரை ரயில் நிலையம் ரூ. 413 கோடி மதிப்பில் நவீன வசதிகளுடன் மறுசீரமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 2:20 PM IST
மதுரை: மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தின் வருமானம் ரூ. 490.16 கோடியாக உயர்ந்து கடந்த ஆண்டை விட 8.28 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளதாக மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா தெரிவித்துள்ளார்.
தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டம் சார்பில் 80-ஆவது சுதந்திர தின விழா மதுரை ரயில்வே காலனி செம்மண் திடலில் நடைபெற்றது. விழாவில் மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள், சாரண–சாரணியர் மற்றும் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் வழங்கிய அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற விழாவில், பேசிய டிஆர்எம் ஓம் பிரகாஷ் மீனா, மதுரை கோட்ட ரயில்வேயின் வருவாய் மற்றும் பயணிகள் சேவையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்து விளக்கிப் பேசினார். அவர் கூறியதாவது, கடந்த நான்கு மாதங்களில் மதுரை கோட்ட ரயில்வேயின் ஒட்டுமொத்த வருமானம் ரூ.490.16 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 8.28 சதவீதம் அதிகமாகியுள்ளது.
பயணச்சீட்டு வருமானம் கடந்த ஆண்டை விட 13.34 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 328.57 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. சரக்கு போக்குவரத்து மூலம் ரூ. 125.44 கோடியும், இதர வருவாய் மூலம் ரூ. 11.64 கோடியும் கிடைத்துள்ளது. பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணம் செய்வோர் மீது விதிக்கப்படும் அபராதம் உள்ளிட்ட இதர பயணிகள் வருவாயும் 23 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 24.50 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த நான்கு மாதங்களில் மதுரை கோட்டத்தில் இயக்கப்பட்ட பயணிகள் ரயில்கள் மூலம் 1.71 கோடி பயணிகள் கையாளப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
ரயில்வே சொத்துக்களை திருடிய 37 பேர் கைது
மேலும், ரயில்வே சொத்துக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில், ரயில்வே சொத்துக்களை திருடியதாக 37 பேர் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடமிருந்து திருடப்பட்ட ரயில்வே சொத்துக்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ரயில்வே சட்ட விதிகளை மீறியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் 3,165 பேருக்கு நீதிமன்றத்தின் மூலம் தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளது. சிறைத் தண்டனைக்கு மாற்றாக அபராதம் விதிக்கும் வகையில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள 'ஜன விஸ்வாஸ்' சட்டத்தின் அடிப்படையில் 1,968 பேருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
அம்ரித் பாரத் திட்டத்தில் 17 ரயில் நிலையங்கள்
மதுரை கோட்டத்தில் 17 ரயில் நிலையங்கள் அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.292.52 கோடி மதிப்பில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே காரைக்குடி, சோழவந்தான், மணப்பாறை மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ரயில் நிலையங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
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தற்போது பழனி, பரமக்குடி மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் ரயில் நிலையங்களின் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்து, புதிய நவீன வசதிகளுடன் பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு தயாராக உள்ளன.
ரூ.413 கோடியில் மதுரை ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு
மதுரை ரயில் நிலையமும் நவீன வசதிகளுடன் மறுசீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. ரூ. 413 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் இப்பணிகளில் இரு நுழைவாயில்களுடன் கூடிய மூன்று மாடி ரயில் நிலையக் கட்டடம், பெரியார் பேருந்து நிலையத்தை இணைக்கும் சுரங்கப்பாதை, ரயில் பாதைகளுக்கு மேற்புறத்தில் 42 மீட்டர் அகல பயணிகள் தங்குமிடம், 37 மின்தூக்கிகள், 27 மின் ஏணிப்படிகள், நடைமேம்பாலங்கள் மற்றும் பல்லடுக்கு வாகன நிறுத்துமிடங்கள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் இடம்பெறுகின்றன.
ராமேஸ்வரம், திருநெல்வேலி ரயில் நிலையங்களிலும் பணிகள்
ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையம் ரூ. 112 கோடி மதிப்பில் நவீன வசதிகளுடன் மறுசீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பணிகள் தற்போது நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளன. அதேபோல், திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்திலும் ரூ. 100 கோடி மதிப்பில் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
மதுரை கோட்டத்தில் ரயில் நிலையங்களை நவீனப்படுத்துதல், பயணிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் வருவாயை அதிகரித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஓம் பிரகாஷ் மீனா தெரிவித்தார்.