திருமணம் முகூர்த்தம்: மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ. 1,500-க்கு விற்பனை
நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் முகூர்த்த நாள் என்பதால் இன்று (நவம்பர் 14) ரூ. 500 விலை அதிகரித்து கிலோ ரூ. 1,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 14, 2026 at 1:16 PM IST
மதுரை: திருமணம் முகூர்த்தம் மற்றும் வரத்து குறைந்துள்ளதால் மதுரை மல்லிகையின் விலை உயர்ந்து, கிலோ ரூ. 1,500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு வாடிப்பட்டி, பாலமேடு, அலங்காநல்லூர், சத்திரப்பட்டி, மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் ஆகிய மதுரை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் விளைவிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.
அது மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான பூக்களும் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.
குறிப்பாக இங்கு விற்பனையாகும் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து பெற்ற மதுரை மல்லிக்கு உலகளவிய சந்தையில் வரவேற்புள்ளது. இதன் காரணமாக மதுரையிலிருந்து விமானத்தின் மூலம் சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளுக்கும் டன் கணக்கில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ. 1,500-க்கு விற்பனை
இந்நிலையில், மலர் வணிக வளாகத்தில் தீபாவளியை ஒட்டி மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ. 1,800-க்கு விற்பனையானது. அதன் பிறகு சற்று விலை குறைந்து கடந்த வாரத்தில் ரூ. 800 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ. 1,000-க்கு விற்ற நிலையில், நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் திருமணம் முகூர்த்தம் என்பதால் இன்று (நவ.14) ரூ. 500 விலை அதிகரித்து கிலோ ரூ. 1,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் இன்றைய விலை நிலவரம்
- மதுரை மல்லி கிலோ ரூ. 1,500
- பிச்சி ரூ. 800
- முல்லை ரூ. 600
- செவ்வந்தி ரூ. 100
- சம்பங்கி ரூ. 350
- செண்டு மல்லி ரூ. 70
- கனகாம்பரம் ரூ. 1000
- ரோஸ் ரூ. 200
- பட்டன் ரோஸ் ரூ. 220
- பன்னீர் ரோஸ் ரூ. 280
- கோழிக்கொண்டை ரூ. 80
- அரளி ரூ. 400
- மரிக்கொழுந்து ரூ. 100
- தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ. 40
வரத்து குறைவு
மதுரை மாவட்டத்தில் நிலவும் பனி காரணமாக விளைச்சலும் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த விலையேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மதுரை மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் தெரிவித்துள்ளார். மல்லிகை பூ வரத்து இரண்டு டன்னுக்கும் குறைவாகவே உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.