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ஆடி மாத கோயில் திருவிழாக்கள் எதிரொலி: மதுரை மல்லிகைப்பூ விலை கிடுகிடு உயர்வு

பருவமழை தவறியதால் பூக்கள் வரத்து குறைவாக உள்ளதாகவும், தற்போது விசேஷ காலம் என்பதால் இன்னும் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் மாட்டுத்தாவணி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மல்லிகைப்பூ விலை உயர்வு
மதுரை மல்லிகைப்பூ விலை உயர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 12:09 PM IST

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மதுரை: ஆடி மாத கோயில் திருவிழாக்கள் மற்றும் ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ. 800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், மேலும் விலை கூடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் பூ வியாபாரிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

மாட்டுத்தாவணி எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள மலர் வணிக வளாகத்திற்கு வாடிப்பட்டி, அலங்காநல்லூர், பாலமேடு, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், வலையங்குளம், சிலைமான், வரிச்சியூர், மேலூர் ஆகிய பகுதிகளில் விளைவிக்கப்படுகின்ற பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. மேலும் திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்தும் பூக்கள் மதுரை மலர் சந்தைக்கு வியாபாரிகளால் கொண்டு வரப்படுகிறது.

மேற்கண்ட பகுதிகளில் விளையும் மதுரை மல்லிகைக்கு உலகளாவிய சந்தை வாய்ப்பு உண்டு. இதன் நறுமணம், நீடித்த தன்மை போன்றவை காரணமாக மதுரை மல்லிகைக்கு மத்திய அரசு புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து வழங்கி உள்ளது. இதன் காரணமாக மதுரையில் இருந்து துபாய் உள்ளிட்ட ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கும், மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக ரூ.400-ரூ.500க்கு விற்பனையாகி வந்த மதுரை மல்லிகை, இன்று கிலோ ரூ. 800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அதேபோல் இன்றைய விலை நிலவரப்படி முல்லை ரூ. 500, சம்பங்கி ரூ. 300, செவ்வந்தி ரூ. 250, பட்டன் ரோஸ் ரூ. 180, பன்னீர் ரோஸ் ரூ. 300-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மற்ற பூக்களின் வெளியிலும் கணிசமான விலையேற்றம் காணப்படுகிறது.

இது குறித்து மாட்டுத்தாவணி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் தலைவர் ராமச்சந்திரன் கூறுகையில், ”தற்போது பருவமழை தவறியதால், பூக்கள் உற்பத்தி மிக மிகக் குறைவாக உள்ளது. மதுரை மல்லிகையை பொறுத்தவரை நான்கு டன்னுக்கும் குறைவாகவே பூக்கள் வரத்து உள்ளது. தற்போது விசேஷ காலம் என்பதால் இன்னும் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது” என கூறினார்.

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மதுரை மல்லிகை தமிழர்கள் கலாச்சாரத்தோடு ஆழமாக பிணைந்த மலராக திகழ்ந்து வருகிறது. சங்க கால நூல்களில் மதுரை மல்லிகை குறித்து விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வழிபாட்டில் மல்லிகை முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. தொடர்ந்து 2013ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு, மதுரை மல்லிகைக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கியது.

TAGGED:

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