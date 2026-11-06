தீபாவளி பண்டிகை: மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ.1,400-க்கு விற்பனை
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பிச்சி, முல்லைப் பூக்களும் ரூ.1000க்கு விற்பனையாவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 6, 2026 at 1:20 PM IST
மதுரை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு வாடிப்பட்டி, பாலமேடு, அலங்காநல்லூர், சத்திரப்பட்டி, மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் ஆகிய மதுரை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் விளைவிக்கப்படும் மலர்கள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.
குறிப்பாக மேற்கண்ட பகுதிகளில் விளையும், மதுரை மல்லிகைக்கு உலகளாவிய சந்தை வாய்ப்புகள் அதிகளவில் உள்ளன. அதன் மணம், தரம் ஆகியவற்றின் காரணமாக மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து, மதுரை மல்லிகை பூவிற்கு கிடைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக மதுரையிலிருந்து விமானத்தின் மூலம், சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளுக்கும் டன் கணக்கில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் வருகிற நவம்பர் 8-ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலையில் கணிசமான ஏற்றத்துடன் காணப்படுகிறது.
அதன்படி, மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் இன்றைய (நவம்பர் 6) விலை நிலவரமானது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், மதுரை மல்லி கிலோ ரூபாய் 1,400, பிச்சி ரூபாய் 1,000, முல்லை ரூபாய் 1,000, செவ்வந்தி ரூபாய் 150, சம்பங்கி ரூபாய் 200, செண்டு மல்லி ரூபாய் 60, கனகாம்பரம் ரூபாய் 1,500, ரோஜா ரூபாய் 150, பட்டன் ரோஜா ரூபாய் 200, பன்னீர் ரோஜா ரூபாய் 250, கோழிக்கொண்டை ரூபாய் 90, அரளி ரூபாய் 500, மரிக்கொழுந்து ரூபாய் 120, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூபாய் 40 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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இது குறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், “பூக்களின் விளைச்சல் சுமாராகவே உள்ளது. இதனால் வரத்து 3 டன்னாக உள்ளது. மேலும், தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வருவதால், பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்து காணப்படுகிறது. தீபாவளி வரை இந்த விலை நிலவரம் நீடிக்கும். அடுத்த வாரத்தில் பூக்களின் விலை குறைய வாய்ப்பு உண்டு. இருப்பினும் திருமண முகூர்த்தத்தை ஒட்டி பூக்களின் விலை உயரக்கூடும்” என தெரிவித்தார்.