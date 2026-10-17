சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு எகிறிய மல்லிகை விலை
சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை காரணமாக மல்லிகைப் பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதாக பூ வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 17, 2026 at 6:38 PM IST
மதுரை: சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜையை வரவுள்ள நிலையில், மாட்டுத்தாவணி மலர் சந்தையில் மல்லிகை கிலோ ரூ.1800 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் மாட்டுத்தாவணி (எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம்) அருகே அமைந்துள்ளது மலர் வணிக வளாகம். வாடிப்பட்டி, அலங்காநல்லூர், பாலமேடு, திருப்பரங்குன்றம், அவனியாபுரம், கொட்டாம்பட்டி, மேலூர், அழகர் கோயில் உட்பட மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மதுரை மல்லி கணிசமாக விளைவிக்கப்படுகிறது.
அதுமட்டுமன்றி அண்டை மாவட்டங்களான விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் மல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான மலர்கள் விளைவிக்கப்பட்டு, மதுரை மலர் சந்தைக்கு விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.
மதுரை மல்லிகைக்கு உலகளாவிய சந்தை வாய்ப்புகள் உண்டு. குறிப்பாக, தென்கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து தற்போது ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இதன் மனம், தனித்தன்மை ஆகியவை காரணமாக மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து மதுரை மல்லிக்கு கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமை என்பதாலும் வருகின்ற திங்கள் மற்றும் செவ்வாய் கிழமைகளில் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை என்பதாலும் பூக்களின் விலை கணிசமான விலை ஏற்றத்தை சந்தித்துள்ளது. இன்று (அக். 17) மதுரை மல்லிகை பொறுத்தவரை கிலோ ரூ.1,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
பூக்களின் இன்றைய விலை நிலவரம்
மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.1,800, பிச்சி ரூ. 1,000, முல்லை ரூ. 1,100, செவ்வந்தி ரூ. 300, சம்பங்கி ரூ. 350, செண்டு மல்லி ரூ. 120, கனகாம்பரம் ரூ. 2,000, ரோஸ் ரூ. 350, பட்டன் ரோஸ் ரூ. 300, பன்னீர் ரோஸ் ரூ. 400, கோழிக்கொண்டை ரூ. 120, அரளி ரூ. 500, மரிக்கொழுந்து ரூ. 150, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ. 30 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
பூக்களின் விலை நிலவரம் குறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், "பூக்களின் விளைச்சல் மிகக் குறைவாக உள்ளது. இதன் காரணமாக இரண்டு டன்னுக்கும் குறைவாகவே மல்லிகைப் பூவின் வரத்து உள்ளது. அதேசமயம், சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை காரணமாகவும் பூக்களின் விலை அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது. அடுத்த சில நாட்கள் இதே விலை நிலவரம் நீடிக்கலாம்" என தெரிவித்தார்.