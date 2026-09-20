ஆதார் 'பயோ மெட்ரிக்' பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு அக். 1 முதல் மானிய விலையில் சிலிண்டர் கிடையாது - மத்திய அரசு
இதை செய்யாதவர்களுக்கு மானிய விலையில் அல்லாமல் சந்தை விலையிலேயே சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 20, 2026 at 10:20 AM IST
டெல்லி: ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு நிறைவு செய்திருந்தால் மட்டுமே, அக்டோபர் 1 முதல் மானிய விலையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் கிடைக்கும் என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது.
தகுதி உள்ள வீடுகளுக்கு மட்டும் மானிய விலையிலான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு பதிவு கட்டாயம் என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்த சரிபார்ப்பு நிறைவு செய்திருந்தால் மட்டுமே மானிய விலையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பெற முடியும் என்றும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல், ஏற்கனவே பயோமெட்ரிக் ஆதார் சரிபார்ப்பை முடித்தவர்களுக்கு இதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, நாட்டில் மொத்தம் உள்ள சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பயன்பாட்டாளர்களில் 89.9 சதவீதம் (27.43 கோடி) பேர் ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிப்பார்ப்பை செய்துவிட்டனர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும், இதுவரை ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை முடிக்காதவர்கள், அந்த செயல்முறையை முடித்த பின்னர், மீண்டும் மானிய விலையில் சிலிண்டரை புக் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மானிய விலையில் வழங்கப்படும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் வர்த்தக பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும் பொருட்டும், தகுதியற்ற மற்றும் போலியான இணைப்புகளை அகற்றும் பொருட்டும் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
செல்போனிலேயே ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை செய்யலாம்: எப்படி?
ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை எல்பிஜி நுகர்வோர் அந்தந்த ஆயில் நிறுவனங்களின் ஏஜென்சி வாயிலாக செய்துகொள்ள முடியும். அதுதவிர, செல்போன் வாயிலாகவும் இந்த செயலை செய்துகொள்வதற்கான வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
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முக்கியமாக, குறிப்பிட்ட ஆயில் உற்பத்தி நிறுவனத்தின் கேஸ் புக்கிங் செயலியை தரவிறக்கம் செய்து, அதன் வாயிலாகவும் ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை பூர்த்தி செய்துகொள்ள முடியும். இதை செய்ய விரும்பாதவர்கள் அல்லது செய்யாதவர்களுக்கு மானிய விலையில் அல்லாமல் சந்தை விலையிலேயே சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.