இங்கிலாந்துடனான ஒப்பந்தம் மூலம் ஜவுளி ஏற்றுமதி உயரும் - வெளிநாட்டு வர்த்தக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் பேட்டி
இந்தியா, இங்கிலாந்து இடையே பொருளாதாரம் மற்றும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதால் கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
Published : July 17, 2026 at 11:54 AM IST
கரூர்: இந்தியா, இங்கிலாந்து இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதால் ஜவுளி ஏற்றுமதி 2 மடங்காக உயரும் என வெளிநாட்டு வர்த்தக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் ஸ்ரீதர்தெரிவித்துள்ளார்.
கரூரிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஜவுளி ஏற்றுமதி செய்யும் போது 8 முதல் 12 சதவீதம் வரை சுங்கவரி விதிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் இந்தியா, இங்கிலாந்து இடையே பொருளாதாரம் மற்றும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் கடந்த 15 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதால் கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இந்தியா, இங்கிலாந்து இடையிலான ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்த நிலையில், முதல் சரக்கு போக்குவரத்துக்கான தொடக்க விழா கரூரில் நடைபெற்றது. இதில், கோயம்புத்தூர் வெளிநாட்டு வர்த்தக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் ஸ்ரீதர், சுமார் 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஜவுளியை இங்கிலாந்துக்கு தூத்துக்குடி துறைமுகம் வழியாக அனுப்பி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் முத்துக்குமரன், கரூர் மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் ரமேஷ் மற்றும் கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த வெளிநாட்டு வர்த்தக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் ஸ்ரீதர், ”இங்கிலாந்து, இந்தியா நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தம் தற்போது நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதனால் இனி வரும் ஆண்டுகளில் இங்கு உள்ளவர்களுக்கு இரண்டு மடங்கு ஆர்டர்கள் கிடைக்கும்.
கடந்த ஆண்டு ரூபாய் 800 கோடி மதிப்பிலான ஜவுளி கரூரிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்தியா இங்கிலாந்து இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் மற்றும் வரி விலக்கு காரணமாக, 1600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஜவுளிக்கு ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். இது ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மத்தியில் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். மேலும், இங்கிலாந்துடனான தடையற்ற வர்த்தகத்தால், இந்தியாவின் ஏற்றுமதி இரு மடங்காக உயரும்.
மேலும் இந்திய ஏற்றுமதி ஜவுளி பொருட்கள் 100 சதவீதம் தரமானவை என்பதால், அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்து கொள்ள இங்கிலாந்து அரசு தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
ஆனால், வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், சீனா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஜவுளிகளுக்கு வரிவிதிப்பு குறைக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் இந்திய ஜவுளிக்கு இறக்குமதி வரி விலக்கு கிடைத்திருப்பது ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம், இந்திய ஜவுளி உற்பத்தி அதிகரிக்கும், ஏற்றுமதியும் உயரும். இதன் மூலம் நாட்டின் தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மேம்படும்” என்றார்.