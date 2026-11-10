அதிக லாபம் பெற வேண்டும்? அதிக வட்டி தரும் PPF, KVP சேமிப்பு திட்டங்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தை வங்கி வழியாகவோ அல்லது தபால் நிலையங்களின் வழியாகவோ தொடங்கலாம். கிசான் விகாஸ் பத்ரா திட்டத்தைத் தபால் நிலையங்களின் மூலம் தொடங்கலாம்.
Published : November 10, 2026 at 7:00 AM IST
புது டெல்லி: நீங்கள் நீண்ட கால சேமிப்பு திட்டத்தைத் தொடங்க விரும்புகிறீர்களா? அதுவும் பாதுகாப்பான, அதிக வட்டி தரும், வரிச் சலுகை உடைய திட்டங்களை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால் மத்திய அரசின் இந்த இரண்டு திட்டங்களைக் குறித்து நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
அவை பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) மற்றும் கிசான் விகாஸ் பத்ரா (KVP) ஆகியவை ஆகும். ஓய்வுக் காலத்தில் பெரிய அளவிலான சேமிப்பை விரும்புகிறவர்கள் அதிகம் தேர்வு செய்யும் திட்டங்களாக இவை உள்ளன. இவை இரண்டும் மத்திய அரசின் மூலம் வழங்கப்படும் சேமிப்பு திட்டம் என்பதால், நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யப்படுகிறது.
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF)
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம் என்பது நீண்ட கால சேமிப்பு திட்டமாகும். அதாவது இத்திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் என்பது 15 வருடங்கள் ஆகும். மேலும், கூடுதலாக 5 ஆண்டு வரை விரிவுபடுத்திக்கொள்ளவும் முடியும்.
இத்திட்டத்தில் ஒருவர் குறைந்தபட்சம் ரூ. 500 முதல் அதிகப்படியாக ரூ. 1,50,000 வரை ஒரு நிதியாண்டில் முதலீடு செய்யலாம். முதலீடு தொகையை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை என்ற அளவில் அல்லது அதிகப்படியாக 12 தவணைகளில் செலுத்தலாம். வைப்பு வைக்கப்படும் தொகைக்கு வருமான வரி சட்டம் பிரிவு 80C கீழ் வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் வைப்புத் தொகைக்கு வருடத்திற்கு 7.1% வட்டி வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த ஆண்டிற்கான வட்டி கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
மேலும், இத்திட்டத்தில் கடன் பெறும் வசதியும் உள்ளது. மூன்றாவது அல்லது ஆறாவது நிதியாண்டில் வைப்புத் தொகையில் 25 சதவீதம் கடனாக பெற முடியும். இதுமட்டுமின்றி, ஒருவேளை முதலீடு செய்த தொகையை எடுக்க விரும்பினால், கணக்கு தொடங்கி 5 வருடங்கள் பின்பு அதனை வட்டியுடன் எடுக்க முடியும்.
கிசான் விகாஸ் பத்ரா (KVP)
கிசான் விகாஸ் பத்ரா திட்டம் மத்திய அரசினால் 1988ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட சேமிப்பு திட்டமாகும். மக்களிடையே சேமிப்பை ஊக்குவிக்கும் விதமாகத் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், ஆரம்பத்தில் விவசாயிகளுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது பொதுமக்கள் அனைவரும் சேமிக்கும் வகையில் அஞ்சல் துறையின் மூலம் செயல்படுகிறது.
அதிக வட்டியுடன், நீண்ட கால சேமிப்பை விரும்புகிறவர்களுக்கு இத்திட்டம் உகந்ததாக இருக்கும். இத்திட்டத்தில் ஒருவர் குறைந்தபட்சம் 1000 ரூபாய் முதல் முதலீடு செய்யலாம். மேலும், அதிக முதலீடு தொகைக்கான வரம்பு கிடையாது. 100 ரூபாய் மூலம் வகுக்கக்கூடிய அளவிலான தொகையை முதலீடு செய்ய முடியும்.
இத்திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் என்பது 9 ஆண்டுகள் 7 மாதமாகும். மேலும், இதில் 7.5% வட்டி வழங்கப்படுகிறது. இந்த வட்டி என்பது ஆண்டுதோறும் கூட்டு முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது. முதிர்வு காலத்தில் முதலீடு செய்த தொகையை இரட்டிப்பாகப் பெற முடியும்.
இத்திட்டம் வருமான வரி விதிக்கு உட்பட்ட போதிலும், பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் வேளையில், முதலீட்டுத் தொகையில் வரி பிடித்தம் (TDS) செய்யப்படுவதில்லை.
எப்படி தொடங்குவது?
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தை வங்கி வழியாகவோ அல்லது தபால் நிலையங்களின் வழியாகவோ தொடங்கலாம். கிசான் விகாஸ் பத்ரா திட்டத்தைத் தபால் நிலையங்களின் மூலம் தொடங்கலாம். இரண்டு திட்டங்களிலும் தவணை தொகையை நேரடி மற்றும் டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்தும் வசதி உள்ளது.