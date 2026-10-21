வரலாறு படைத்த ஜியோ ஐபிஓ: ‘100 நிமிடங்களில் 100%’ - முண்டியடித்து வாங்கும் முதலீட்டாளர்கள்
ஜியோ ஐ.பி.ஓ-வில் முதலீடு செய்ய குறைந்தபட்சம் ரூ. 12,780 தேவைப்படும். முதலீட்டாளருக்கு ஐ.பி.ஓ ஒதுக்கப்பட்டால் இந்த தொகைக்கான 12 ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் பங்குகள் அவர் டீமேட் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
Published : October 21, 2026 at 4:56 PM IST
டெல்லி: பொது பங்கு வெளியீட்டிற்காக (ஐ.பி.ஓ) முன்வைக்கப்பட்ட ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிட்டெட் நிறுவன பங்குகள் அனைத்தையும் வெறும் 100 நிமிடங்களில் முதலீட்டாளர்கள் முன்பதிவு செய்துள்ளது வரலாற்று சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
முகேஷ் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸின் ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் (JPL) நிறுவனம், தொலைத்தொடர்பு சேவைகள், டிஜிட்டல் செயலிகள், ஸ்மார்ட் சாதனங்கள், வணிக தொழில்நுட்ப சேவைகள் என பல தொழில்களில் ஈடுபட்டு வருகிறது. கவுண்டர்பாய்ண்ட் தரவுகளின் அடிப்படையில் மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் தொலைத்தொடர்பு சேவையாகவும் இந்நிறுவத்தின் ஜியோ 5ஜி இருந்து வருகிறது.
தற்போது, வலுவான அடித்தளத்துடன் சந்தையில் களமாடிய வரும் ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனம், தங்கள் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்ய முடிவெடுத்து ஐ.பி.ஓ வெளியிட்டது. அதன்படி, ரூ. 30,213 கோடி மதிப்பிலான 27 கோடி ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் பங்குகளை பொது வெளியீட்டிற்காக நிறுவனம் பட்டியலிட்டது. இன்று (அக்டோபர் 21) இவை பொதுமக்கள் முன்பதிவிற்காக திறக்கப்பட்டது.
இந்த பொது பங்கு வெளியீட்டில் இருந்து திரட்டப்படும் நிதியை வைத்து, கடன் சுமையை குறைத்தல், அடுத்தக்கட்ட தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல், ஆப்டிக் ஃபைபர் மற்றும் ஏர் ஃபைபர் திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்தல் போன்ற பல்வேறு பணிகளை நிறுவனம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது.
ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் வெளியிட்டுள்ள ஐ.பி.ஓ-வில், ஒரு பங்கின் குறைந்தபட்ச விலை ரூ. 1,065 ஆகவும், அதன் அதிகபட்ச விலை ரூ. 1,119-ஆகவும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் ஒரு லாட்டை முதலீட்டாளர்கள் வாங்க முடியும். அதில் நிறுவனத்தின் 12 பங்குகள் அடங்கியிருக்கும். அதன் குறைந்தபட்ச மதிப்பு ரூ. 12,780 ஆக இருக்கும். இந்த தொகை இருந்தால் மட்டுமே, ஒருவர் இந்த ஐ.பி.ஓ-வில் பங்கேற்க முடியும்.
இந்நிலையில், ஜியோ ஐ.பி.ஓ வெளியான அடுத்த 100 நிமிடங்களில், நிறுவனம் வெளியிட்ட 27 கோடி பங்குகளுக்கான முழு தொகையையும் முதலீட்டாளர்கள் செலுத்தி முன்பதிவு செய்துள்ளனர். ஐ.பி.ஓ வரலாற்றில், ஒரு நிறுவனத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, இவ்வளவு வேகமாக முன்பதிவுகள் நடைபெற்றது இதுவே முதல்முறை என்று கூறப்படுகிறது.
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மேலும், ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் ஐ.பி.ஓ வெளியான 30 நிமிடங்களில், 2 மடங்கைத் தாண்டி முன்பதிவுகளை பெற்றதாக மும்பை பங்குச் சந்தை (BSE) இணையதளத்தில் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் சாதாரண மக்கள் (ரீடெயில் முதலீட்டாளர்கள்), பெரு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் என அனைவரும் அடங்குவர்.
இன்று முதல் வரும் அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி; அதாவது 3 நாள்கள் வரை இந்த பங்குகளை பொது முதலீட்டாளர்கள் வாங்க முடியும். பங்கு சந்தையில் அக்டோபர் 28 அன்று ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் பங்குகள் பட்டியலிடப்படுகின்றன. அன்றைய தினம் முதல் டீமேட் கணக்கு வைத்திருக்கும் அனைத்து முதலீட்டாளர்களும் இந்த பங்கினை இண்ட்ராடே (Intraday) முறையில் வாங்கி விற்கவோ; டெலிவரி (Delivery) முறையில் வாங்கி சேமிக்கவோ முடியும்.
முக்கியமாக, ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் வெளியிட்டுள்ள பங்குகளின் மதிப்பைத் தாண்டி முன்பதிவுகள் நடைபெற்றுள்ளதால், கணினிமயமாக்கப்பட்ட குலுக்கல் முறையிலேயே முதலீட்டாளர்களுக்கு இனி பங்குகள் ஒதுக்கப்படும். இதன் காரணமாக, முன்பதிவு செய்த அனைத்து லாட்டுகளும் முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நம்பமுடியாது.