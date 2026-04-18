அதிக விளைச்சலால் விலை குறைந்த மதுரை மல்லி

விளைச்சல் அதிகமாக இருப்பதால் நாள் ஒன்றுக்கு நான்கு டன் வரை பூக்கள் வரத்து இருப்பதாக மதுரை மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

மதுரை மல்லிகைப்பூ விற்பனை
மதுரை மல்லிகைப்பூ விற்பனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 12:31 PM IST

மதுரை: கிலோ ரூ. 400-க்கு விற்பனையாகி வரும் மதுரை மல்லியின் விலை சித்திரை திருவிழாவை ஒட்டி உயர வாய்ப்பிருப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். வாடிப்பட்டி, பாலமேடு, சோழவந்தான், மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, வலையங்குளம், திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், கல்லுப்பட்டி உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான பூக்கள் இங்கே விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றன.

இந்த பகுதிகளில் விளைகிற மல்லிகைப்பூவின் தனித்தன்மையாலேயே ‘மதுரை மல்லி’ என்று சிறப்புடன் அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, மதுரை மல்லிகையின் மணம், தடித்த காம்பு ஆகியவற்றின் ாரணமாக கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது. இதனால் மதுரை மல்லிக்கு இந்தியா மட்டுமன்றி அண்டை நாடுகளிலும் நல்ல கிராக்கி இருக்கிறது. மக்களிடம் வரவேற்பு இருப்பதாலேயே ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் மதுரை மல்லிகை விவசாயத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மதுரை மல்லிகைப்பூ
மதுரை மல்லிகைப்பூ (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரை மலர் சந்தையில் இன்றைய பூக்கள் விலை நிலவரம் பின்வருமாறு:-

மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.400, பிச்சி ரூ.300, முல்லை ரூ.200, செவ்வந்தி ரூ.200, சம்பங்கி ரூ.60, செண்டு மல்லி ரூ.40, கனகாம்பரம் ரூ.500 , ரோஸ் ரூ.250, பட்டன் ரோஸ் ரூ.150, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.250, கோழிக்கொண்டை ரூ.60, அரளி ரூ.70, மரிக்கொழுந்து ரூ.60, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.4 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இது குறித்து மதுரை மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், “விளைச்சல் அதிகம் இருப்பதால் நாள் ஒன்றுக்கு நான்கு டன் வரை பூக்கள் வரத்து இருக்கிறது. அதே சமயம் பண்டிகை காலம் எதுவும் இல்லை என்பதால் பூக்கள் சற்று மலிவான விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இன்னும் சில நாட்களில் மதுரையில் சித்திரை திருவிழாவை ஒட்டி மீனாட்சி பட்டாபிஷேகம், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம், தேரோட்டம், கள்ளழகர் எதிர்சேவை, அழகர் ஆற்றில் இறங்குதல், தசாவதாரம், பூப்பல்லக்கு போன்ற ஆன்மீக நிகழ்வுகள் நடைபெற உள்ளன. எனவே அதனை ஒட்டி பூக்கள் விலை கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.

