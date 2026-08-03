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ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு மல்லிகைப்பூக்கள் விலை கிடுகிடு உயர்வு; கிலோ ரூ. 1,100-க்கு விற்பனை

மல்லிகை மட்டுமின்றி, முல்லை மற்றும் சம்பங்கிப்பூ ஆகியவற்றின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு அதிகளவில் விற்பனையாகும் மல்லி பூ
ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு அதிகளவில் விற்பனையாகும் மல்லி பூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 12:40 PM IST

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ஈரோடு: ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் மல்லிகைப் பூவின் விலை உயர்ந்து கிலோ ரூ. 1,100-க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சிக்கரசம்பாளையம், பவானிசாகர், தாண்டாம்பாளையம், கெஞ்சனூர், இக்கரை நெகமம், தொட்டம்பாளையம், தொப்பம் பாளையம், எரங்காட்டூர், பெரியகள்ளிப்பட்டி, பெரியூர், செண்பகபுதூர் உள்ளிட்ட 100 மேற்பட்ட கிராமங்களில் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மல்லி பயிரிடப்பட்டுள்ளது.

ஆர்வத்துடன் பூக்களை வாங்கி செல்லும் வியாபாரிகள்
ஆர்வத்துடன் பூக்களை வாங்கி செல்லும் வியாபாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இங்கு விளையும் மல்லிகை பூக்கள் பறிக்கப்பட்டு, சத்தியமங்கலத்தில் விவசாயிகளால் நடத்தப்படும் பூ மார்க்கெட்டில் ஏல முறையில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. அங்கிருந்து, ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களுக்கும் மல்லிகை பூக்கள் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஆடி பெருக்கை முன்னிட்டு இங்கு மல்லி பூக்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. நேற்று கிலோ ரூ. 250-க்கு விற்பனையான மல்லிகை இன்று ரூ. 1,100-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போன்று, நேற்று முல்லை பூ விலை கிலோ ரூ. 300-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 500 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

கிலோ கணக்கில் மல்லி பூ விற்பனை
கிலோ கணக்கில் மல்லி பூ விற்பனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த வாரம் சம்பங்கிப்பூவின் விலை கிலோ ரூ. 110 ஆக விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 320-க்கு விற்பனையாகிறது.

ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு கோயில்களின் சிறப்பு பூஜைகள், முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தல், புனித நீராடுதல் ஆகியவற்றின் காரணத்தினால் பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. காலை முதலே பூ மார்க்கெட்டில் குவிய தொடங்கிய வியாபாரிகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பூக்களை வாங்கி சென்றனர்.

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சத்தியமங்கலம் மல்லிகைப்பூக்கள் பதப்படுத்தப்பட்டு, அதன் நறுமணம் மாறாமல் அப்படி இருப்பதால் வெளிநாடுகளில் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. அதன்படி, இங்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் பூக்கள் விமானம் மூலம் சென்னை, மும்பை, திருவணந்தபுரம் ஆகிய இடங்கள் உட்பட அமெரிக்கா, துபாய் போன்ற நாடுகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாக போதிய விலை கிடைக்காததால், சம்பங்கிப்பூ விவசாயிகள் வேதனையில் இருந்தனர். திருமணம் உள்ளிட்ட விசேஷ தினங்கள் இல்லாததால் மல்லிகை பூ வியாபாரமும் கலையிழந்து காணப்பட்டது.

மேலும், கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறையாத காரணத்தால் பூக்கள் உற்பத்தி ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 10 கிலோவில் இருந்து 50 கிலோவாக அதிகரித்து, தேவையை விட உற்பத்தி அதிகமாக இருந்ததால் விலை சரிந்தது. தற்போது ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு, விலை அதிகரித்து பூக்களை வாங்க வியாபாரிகள் குவிந்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

TAGGED:

JASMINE FLOWER PRICES RISE
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ஆடிப்பெருக்கு
மல்லிகை பூ விலை
SATHYAMANGALAM FLOWER MARKET PRICES

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