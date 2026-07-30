வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்ய இன்றே கடைசி நாள் - மாத ஊதியதாரர்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டியவை
மாத ஊதியம் பெறும் தனிநபர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர், முதலீட்டாளர்கள் ஆகியவர்கள் வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31-ம் தேதியே கடைசி நாளாகும்.
Published : July 30, 2026 at 8:02 AM IST
சென்னை: கடந்த 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, மாத ஊதியம் பெறுபவர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள், முதலீட்டாளர்கள், தொழிலாளர்கள், தணிக்கைக்கு உட்படாத வணிகம் செய்பவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள், சுய பணியாளர்கள், நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்களின் வருமானம், நஷ்டம், எவ்வளவு வரி செலுத்தியுள்ளனர் உள்ளிட்ட விவரங்களை அரசிற்கு தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.
இதில் மாத ஊதிய பெறும் தனிநபர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர், முதலீட்டாளர்கள் ஆகியவர்கள் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31-ம் தேதியே கடைசி நாள் ஆகும்.
இதன் மூலம் வருமானத்திற்கு அதிகமான வரியை அரசு பிடித்தம் செலுத்திருந்தால், அதற்கான விவரங்களை அளித்து அந்த தொகையை திரும்பி பெறலாம்.
அந்த வகையில், வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் (ஐடிஆர்) என்றால் என்ன, யாரெல்லாம் தாக்கல் செய்யலாம், அதற்கான முக்கிய ஆவணங்கள் என்னென்ன, வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன உள்ளிட்ட விவரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.
ஐடிஆர் என்றால் என்ன?
வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் என்பது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கடந்த நிதியாண்டில் பெற்ற வருவாய்க்கான கணக்கை அரசிடம் தாக்கல் செய்வதாகும். ஒருவர் பெற்ற ஊதியம், இதர வகையான வருமானம், அதில் அரசிற்கு செலுத்திய வரி, சொத்துகளில் இருந்து பெறப்படும் வருவாய் உள்ளிட்ட விவரங்களை ஆவணங்களுடன் தாக்கல் செய்வதாகும்.
மேலும், ஒருவேளை வருமானத்திற்கு அதிகமான வரியை செலுத்திருந்தால், அதற்கான கணக்கை காட்டி அந்த தொகையை திரும்பி பெறவும் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் கட்டாயமாகும்.
யாரெல்லாம் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?
முன்னரே குறிப்பிட்ட படி, ஊதியம் பெறும் தனியார் மற்றும் அரசு ஊதியர்கள், தொழில் செய்பவர்கள், நிறுவனங்கள், முதலீட்டாளர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்யலாம். குறிப்பாக வரி விதிப்புக்குள் வருபவர்கள் மட்டும்தான் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை. மாத வருமானம் பெறும் அனைவரும் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யலாம்.
வருமான வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட வரம்பை விட அதிகமான வருமானம் இருந்தால் கட்டாயம் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். புதிய வருமான வரி விதிப்பின் கீழ் ரூ.4 லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு விலக்கு உள்ளது. அதே போன்று பழைய வருமான வரி விதிப்பின் கீழ் ரூ.2.5 லட்சம் வரை விலக்கு உள்ளது.
மேலும், 1 லட்சத்திற்கு அதிகமாக மின்சாரக் கட்டணம் செலுத்தியவர்கள், வெளிநாட்டில் ரூ.2 லட்சத்திற்கு அதிகமான தொகையை செலவழித்தவர்கள், ஒரு நிதியாண்டில் வங்கி கணக்கில் 1 கோடி வரை வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது பரிவர்த்தனை செய்தவர்கள், வெளிநாடுகளில் சொத்து வைத்திருப்பவர்கள் ஆகியவர்கள் கட்டாயம் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவைமட்டுமின்றி, ஊதியத்தில் TDS அல்லது TCS பிடித்தம் பெற்றவர்களும் அதனை திரும்ப பெற ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யலாம்.
ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள் என்னென்ன?
தனிநபர் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய நிறுவனத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் 16 எண் படிவம் (Form 16), ஆண்டு வருவாய் பட்டியல் (AIS), பான், ஆதார், வங்கி ஸ்டேட்மெண்ட், முதலீடு செய்திருந்தால் அதற்கான வட்டி விவரம், பங்கு சந்தை முதலீட்டு விவரம், காப்பீடு செலுத்தி வந்தால் அதற்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகியவை தேவையாகும்.
வரி செலுத்தும் மாத ஊதிய காரர்கள், 16 எண் படிவத்துடன் ஆண்டு வருவாய் பட்டியல் மற்றும் 26AS படிவம் ஆகியவற்றில் வரி பிடித்தம் ஒத்துப்போகி சரியாக உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வது எப்படி?
வருமான வரி கணக்கு தாக்கலை ஒருவர் நேரடியாக https://www.incometax.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். அதில் தற்போதைய மதிப்பு ஆண்டு (2026-27) மற்றும் உரிய ஐடிஆர் படிவத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதில் கேட்கப்படும் விவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்து தாக்கல் செய்யலாம். தாக்கல் செய்த பின்னர் அதனை இ-சரிபார்ப்பு செய்வது அவசியமாகும்.
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ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?
- வருமான வரி கணக்கை முறையாக தாக்கல் செய்யும் நபர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. குறிப்பாக வீட்டுக் கடன், வாகனக் கடன் அல்லது தனிநபர் கடன் ஆகியவற்றை எளிதாக பெற ஐடிஆர் உதவுகிறது.
- வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல விசா வாங்கவும் ஐடிஆர் உதவுகிறது.
- சுய தொழில் செய்பவர்கள், ஒப்பந்த முறையில் பணி செய்பவர்கள், தனியாக ஒரு பணியை எடுத்து செய்து முடித்து தருபவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு மாத வருமானத்திற்கான சான்று இல்லாத காரணத்தினால், ஐடிஆர் தாக்கல் செய்த ரசீது அவர்களுக்கான வருமான சான்றாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
- அதே போன்று, 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான காப்பீடு திட்டங்களை பெறும் போது, அதற்கான முக்கிய ஆவணமான ஐடிஆர் உதவுகிறது.
- ஒருவேளை பங்கு சந்தை, முதலீடு திட்டங்கள், தொழில், சொத்து ஆகியவற்றில் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தால், எதிர்காலத்தில் அதனை கணக்கு காட்டி வரி பிடித்ததை குறைக்க ஐடிஆர் தாக்கல் உதவுகிறது.
அனைவருக்கும் ஒரே இறுதி தேதி கிடையாது
இந்த மதிப்பு ஆண்டிற்கான ஐடிஆர் தாக்கல் 4 பிரிவுகளில் பெறப்படுகிறது.
- ஐடிஆர் 1 படிவத்தை ஊதியம் பெறும் தனிநபர்கள், 50 லட்சத்திற்கும் குறைவான வீட்டு வாடகை அல்லது இதர சொத்துகள் மீது வருவாய் பெறுபவர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் சமர்பிக்க வேண்டும்.
- ஐடிஆர் 2 படிவத்தை முதலீட்டாளர்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவாய் பெறுபவர்கள், தணிக்கை செய்ய அவசியம் இல்லாத வணிகர்கள், சொத்து விற்பனை மூலம் ஆதாயம் பெற்றவர்கள் சமர்பிக்க வேண்டும்.
- ஐடிஆர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய படிவத்தை தணிக்கைக்கு உட்பட்டவர்கள், தொழில் செய்பவர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் சமர்பிக்க வேண்டும்.
அதன்படி, ஐடிஆர் 1 மற்றும் 2 ஆகிய படிவங்களை சமர்பிக்க ஜூலை 31-ம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஐடிஆர் 3 மற்றும் 4 படிவங்களை ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வரை சமர்பிக்கலாம்.
இதனைத் தவிர தணிக்கைக்குள் வரும் இதர கார்ப்ரேட் நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகள், அமைப்புகள், பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்டவை ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் 31-ம் தேதியே கடைசி நாள் ஆகும்.
ஒருவேளை இந்த காலக்கெடுவை தவற விட்டவர்கள் அபராதத்துடன் டிசம்பர் 31-ம் தேதிக்குள் சமர்பிக்கலாம். மேலும், திருத்தப்பட்ட கணக்கை தாக்கல் செய்ய 2027 மார்ச் 31-ம் தேதியே கடைசி நாள் ஆகும்.
வருமான வரிச் சட்டம் 1961 கீழ் காலக்கெடுவுக்கு பின்னர் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்தால் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும். இதுவே ரூ.5 லட்சம் வரை வருமான பெறுவோராக இருப்பின் ரூ.1000 அபராதம் விதிக்கப்படும்.