தொடர்ந்து நான்காவது மாதமாக உயர்ந்த வணிக சிலிண்டர் விலை; சென்னையில் எவ்வளவு?
வீட்டு உபயோகத்திற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை கடந்த மாதம் ரூ.60 உயர்ந்தது.
Published : April 1, 2026 at 10:59 AM IST
புதுடெல்லி: வணிக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு சிலிண்டர் (19 கிலோ) விலை சென்னையில் ரூ. 203 உயர்ந்து, ரூ.2,246.50-க்கு விற்கப்படுகிறது. இருப்பினும், வீட்டு உபயோகத்திற்கான சிலிண்டர் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை என்று பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரப்படி, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையை பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாதந்தோறும் முதல் நாள் மாற்றியமைத்து வருகின்றன. இதன்படி, சென்னையில் ரூ. 2,043.50-க்கு விற்கப்பட்டு வந்த வணிக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை, ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று ரூ. 203 உயர்த்தப்பட்டு, 2,246.50 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, கடந்த மார்ச் 1 -ம் தேதி இந்த சிலிண்டரின் விலையில் 144 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு, சில்லறை வர்த்தகத்தில் 2,043.50-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் 203 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதே போன்று, தலைநகர் டெல்லியில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை 195.50 ரூபாய் அதிகரித்து 2,078.50-க்கு விற்கப்படுகிறது.
ஆனாலும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் (14.5 கிலோ கிராம்) விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்று பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. சென்னையில் இதன் விலை கடந்த மார்ச் 1 -ம் தேதி, 60 ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டு 928.50-க்கு விற்கப்படுகிறது.
அன்றாடம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு வரும் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 4 காசுகள் மட்டும் அதிகரித்து, சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 100.84 ரூபாய் விற்பனையாகிறது.
டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி, நேற்றைய விலையிலேயே விற்கப்படுகிறது. அதாவது, சென்னையில் சில்லறை வர்த்தகத்தில் ஒரு லிட்டர் டீசல் 92.39 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.
ஈரானுக்கும், இஸ்ரேல் - அமெரிக்க கூட்டுப்படைக்கும் இடையே நடைபெற்று வரும் போரின் விளைவாக, ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியுள்ளது. உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் இந்த நீரிணை மூடப்பட்டுள்ளதால் இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. அத்துடன், இரண்டாவது மாதமாக தொடர்ந்து வரும் மேற்காசிய போரின் காரணமாக கச்சா எண்ணெய்யின் விலை 50 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இத்தகைய சூழலில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை சென்னையில் தொடர்ந்து நான்காவது மாதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.