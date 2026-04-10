பொருளாதார வளர்ச்சியில் தொழில்துறையினரின் பங்கு மிக முக்கியம்: பியூஷ் கோயல்

Chat GPT பயன்பாட்டில் சர்வதேச அளவில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

பியூஷ் கோயல் பேச்சு
பியூஷ் கோயல் பேச்சு
Published : April 10, 2026 at 3:36 PM IST

கோயம்புத்தூர்: தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் தொழில்துறையினரின் பங்கு முக்கியமானது என மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வலியுறுத்தினார்.

கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக மத்திய அமைச்சர் கோயல் நேற்று கோயம்புத்தூர் வந்தார்.

இதற்கிடையே, தனியார் அமைப்பு ஏற்பாட்டில் கோவை, திருப்பூர் மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தை சேர்ந்த தொழில்துறையினர் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலுடன் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் 300-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்துறையினர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிகழ்வில் சிறப்புரையாற்றிய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், "தொழில் துறை வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் தொழில்துறையினரின் பங்கு முக்கியமானது. பிரதமரின் வழிகாட்டுதலில் உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் இந்தியா முன்னிலையில் உள்ளது.

மத்திய அரசு தொழில்துறைக்கான திட்டங்களை உருவாக்கும்போது தொழில் துறையினரோடு நேரடியாக கலந்து ஆலோசித்து திட்டங்களை வகுத்து வருகிறோம். இதனால் தான் இந்தியாவில் தொழில்துறைக்கு உகந்த சூழல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. Made In India திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டு உற்பத்தி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது, இளைஞர்கள் ஸ்டார்ட் அப் திட்டத்தின் கீழ் தொழில் முனைவோராக மாறிவருகிறார்கள்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: Exclusive | ‘சுந்தர்.சி-க்கு பழனிவேல் தியாகராஜன் ஒரு போட்டியே கிடையாது’ நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கும் குஷ்பு

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தடையில்லாத மின்சாரங்களை வழங்குவதற்காக மத்திய அரசு சார்பில் புதிய மின்சார கிரிட்டுகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இது தொழில்துறையினருக்கு தடையில்லா மின்சாரத்தை உறுதி செய்யும். தமிழகத்திலும், தொழில்துறையினருக்கு தடை இல்லாத மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட தொழில் துறையினர்
இது மட்டுமின்றி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலும் இந்தியா முன்னிலையில் உள்ளது. Chat GPT பயன்பாட்டில் உலக அளவில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. உலக அளவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா முன்னிலையில் உள்ளது. சர்வதேச அளவில் போர் சூழல் மற்றும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் உள்ளபோதும் சிறந்த கொள்கைகள் மற்றும் மானிய திட்டங்களால் இந்தியாவின் தொழில்துறை வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது.

இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தொழில்துறையினரும் பங்கேற்று தங்களது தொழில்களை விரிவுபடுத்த வேண்டும். இதற்கு சரியான அரசை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து தொழில்துறையினர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை அடங்கிய மனுக்களை மத்திய அமைச்சரிடம் கொடுத்தனர்.

