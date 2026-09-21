செமிகண்டக்டர் துறையில் மாணவர்களின் பங்களிப்பு ஏன் அவசியம்? துணைவேந்தர் மனோஜ் சௌத்ரி சிறப்புப் பேட்டி
செமிகண்டக்டர் துறையில் இந்தியா அடுத்தக்கட்ட இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், தொழில்துறையினர் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து மனித வளத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று மனோஜ் தெரிவிக்கிறார்.
Published : September 21, 2026 at 9:10 AM IST
டெல்லி: குறைக்கடத்தி (செமிகண்டக்டர்) துறையில் இந்தியா தனது இருப்பை நிலைநிறுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. தயாரிப்பு முதல் விநியோகம் வரையிலான அனைத்து வேலைகளும் வேகமெடுத்துள்ளது. இதற்கான முன்னோட்டமாகவே செமிகான் இந்தியா 2026 (SEMICON India 2026) நிகழ்வு பார்க்கப்படுகிறது.
டெல்லியில் உள்ள யசோபூமி வளாகத்தில் செப்டம்பர் 17 முதல் 19 வரை நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். இந்தியாவை சிப் துறையில் ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாற்றும் நோக்கில் நடந்த செமிகான் இந்தியா 2026 நிகழ்வில், பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தொழில்துறை வல்லுநர்களும், முதலீட்டாளர்களும் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த சூழலில், செமிகான் 2026 நிகழ்வில் பங்கேற்ற குஜராத்தின் வதோதராவில் அமைந்துள்ள கதி சக்தி விஸ்வவித்யாலயா (ஜி.எஸ்.வி) பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரும், பேராசிரியருமான மனோஜ் சௌத்ரியிடம் ஈடிவி பாரத் பேட்டி கண்டது. அப்போது அவரிடம் செமிகண்டக்டர் துறை சார்ந்து பல கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டது.
ஈடிவி பாரத் (ஈடிவி): இந்தியா செமிகண்டக்டர் துறையில் வல்லரசாக மாறுவதற்குத் திறமையான மனித வளம் எவ்வளவு முக்கியம்; நாம் தற்போது எந்த நிலையில் இருக்கிறோம்?
மனோஜ் செளத்ரி (மனோஜ்): எந்தவொரு துறையிலும் வெற்றி என்பது கொள்கைகள், மூலதனம் மற்றும் மிக முக்கியமாக மனிதவளம் ஆகியவற்றையே சார்ந்திருக்கிறது. இந்தியா செமிகண்டக்டர் துறையில் உருவெடுக்க முயன்று வரும் நிலையில், 'இந்தியா செமிகண்டக்டர் மிஷன்' (ISM) 1.0 மூலம் நாங்கள் எங்கள் பயணத்தை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கினோம்; இதன்கீழ் உற்பத்தி ஆலைகளை (fabs) அமைப்பதற்கும், வடிவமைப்பு சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகளை வழங்குவதற்கும் 76,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. மேலும், செமிகண்டக்டர் துறையில் ஆறு ஆண்டுகளில் 85,000 பேருக்குப் பயிற்சி அளிக்கும் இலக்கை நாங்கள் நிர்ணயித்திருந்தோம்; அந்த இலக்கை வெறும் நான்கு ஆண்டுகளிலேயே நாங்கள் அடைந்துவிட்டோம்.
தற்போது, இந்தியாவின் செமிகண்டக்டர் சூழல் அமைப்பை பல்வேறு பிரிவுகளில் விரிவுபடுத்த, ரூ. 1.27 லட்சம் கோடி மதிப்பீட்டில் ISM 2.0 தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது சிப் வடிவமைப்பு, உபகரணங்கள் மற்றும் மூலப்பொருட்கள், உற்பத்தி ஆலைகள் (fabs), ATMP (அசெம்பிளி, சோதனை, குறியிடுதல் மற்றும் பேக்கேஜிங்) வசதிகள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (R&D), திறன் மேம்பாடு ஆகிய 6 முக்கிய அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. அத்துடன் கூடுதலாக ஒரு லட்சம் பேருக்குப் பயிற்சி அளிக்கும் இலக்கையும் ஐ.எஸ்.எம் 2.0 கொண்டுள்ளது.
மனிதர்களே புதிய முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்கின்றனர். அவர்களே சிறந்த முடிவுகளைத் தருகின்றனர். எனவே, செமிகண்டக்டர் துறையில் இந்தியாவின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்குத் திறன் மேம்பாடு என்பது மிக அவசியமானதாகும்.
ஈடிவி: செமிகண்டக்டர் துறைகளில் உருவாகி வரும் வாய்ப்புகளுக்காக, கதி சக்தி விஸ்வவித்யாலயா பல்கலைக்கழகம் மாணவர்களை எவ்வாறு தயார்படுத்துகிறது?
மனோஜ்: செமிகண்டக்டர் பயிற்சியில், எலக்ட்ரானிக் டிசைன் ஆட்டோமேஷன் (EDA) கருவிகளைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு சிப் வடிவமைக்கப்படுகிறது என்பது விளக்கப்படுகிறது. நாங்கள் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளோம். அந்நிறுவனம் ஒரு செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி ஆலையை அமைத்து வருகிறது.
டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ், எல்&டி மற்றும் ஜேக்கப் சொல்யூஷன்ஸ் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து புதிய திட்டங்களை வகுத்து வருகிறோம். செமிகண்டக்டர் லேபரட்டரி ஆஃப் இந்தியாவுடன் இணைந்து, முழுமையான உற்பத்திச் சூழலுக்கான வடிவமைப்புத் திறமையை வளர்க்க நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். டாடா எல்எக்ஸி போன்ற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, விண்வெளி, செமிகண்டக்டர்கள் மற்றும் போக்குவரத்துத் துறைகளில் உள்ள தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் புதிய முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறோம்.
மேலும், இந்த குறிப்பிட்ட துறைகளில் BTech, MTech, PhD மற்றும் 10 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குத் தேவையான தொழில் திறனை வளர்த்தெடுப்பதற்காக 3 முதல் 6 மாத காலப் படிப்புகள் மூலம் பயிற்சி அளிக்க, உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் நாங்கள் ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளோம்.
ஈடிவி: தொழில்துறை சார்ந்து மாணவர்களின் திறன்களை வளர்க்கும் முயற்சிகளில் உங்கள் பல்கலைக்கழகம் இதுவரை சாதித்தது என்ன?
மனோஜ்: ஜி.எஸ்.வி தான் போக்குவரத்து மற்றும் தளவாடத் துறையில் பிரத்தியேகமாக கவனம் செலுத்தும் இந்தியாவின் முதல் மத்தியப் பல்கலைக்கழகமாகும். நாட்டில் ஏற்கனவே 23 ஐ.ஐ.டி-க்கள், 22 ஐ.ஐ.எம்-க்கள் மற்றும் 32 என்.ஐ.டி-க்கள் உள்பட 1,200 பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கின்றன. இந்நிலையில், தொழில்துறை சார்ந்து புதுமைகளை முன்னிறுத்தும் ஒரு தனித்துவமான 21 ஆம் நூற்றாண்டு நிறுவனத்தை உருவாக்குவதே எங்கள் நோக்கமாக இருந்தது. இங்கு, தொழில்துறை பங்குதாரர்கள் பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்க உதவுகிறார்கள். வல்லுநர்கள் மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கிறார்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைப் பயணங்கள் மூலம் கள அனுபவத்தை வழங்குகிறார்கள்.
ஜெனரல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மற்றும் எஸ்.ஏ.பி (SAP) போன்ற நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் தொழில்துறை சார்ந்த படிப்புகள் மற்றும் பயிற்சிகள் வேலைவாய்ப்பிற்கு உத்தரவாதத்தை வழங்குகின்றன. கடந்த ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 91 விழுக்காடாக இருந்த வேலைவாய்ப்பு உறுதித்தன்மை, தற்போது 100 விழுக்காடாக உயர்ந்துள்ளது.
போக்குவரத்து, தளவாடங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கும் நாங்கள் பயிற்சிகளை வழங்குகிறோம். ரயில்வே அதிகாரிகள் பல்கலைக்கழகத்தில் தகுதிகாண் மற்றும் மேலாண்மைத் திட்டங்களில் பங்கேற்கின்றனர். ராணுவம், விமானப்படை மற்றும் கடற்படை அதிகாரிகள் தளவாடங்கள் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலிப் பயிற்சிகளைப் பெறுகின்றனர். இவ்வாறான அணுமுறைகளை எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் நடைபெறும் ஆய்வுகளின் பலமாக கருதுகிறோம்.