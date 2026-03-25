ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய வருமான வரிச் சட்டம்; வரி பிடித்தத்தில் லரப்போகும் மாற்றங்கள் என்னென்ன?

புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2025, வரும் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 9:33 PM IST

புதுடெல்லி: நாட்டில் நீண்டகாலமாக நடைமுறையில் உள்ள வருமான வரிச் சட்டம் 1961-க்கு பதிலாக, 2025 -ம் ஆண்டின் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிச் சட்டம் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது. வரி விகிதங்களை உயர்த்தாமல், எளிமையாக்கப்பட்ட இந்தச் சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து இங்கு காண்போம்.

பல தசாப்தங்களாக வருமான வரித் தாக்கல் நடைமுறையில் 'வருமானம் ஈட்டப்பட்ட ஆண்டு' மற்றும் 'வருமான வரி மதிப்பீட்டு ஆண்டு' என்று இரண்டு சொற்றொடர்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றன. இதனால் வரி செலுத்துவோருக்கு ஏற்பட்டு வரும் குழப்பத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஏப்ரல் 1 -ம் தேதி முதல் 'வரி ஆண்டு' எனும் ஒரே சொற்றொடர் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும். உதாரணமாக, ஒரு தனிநபர் வருமானம் ஈட்டும் ஆண்டு 2026-27 என்றால், அதுவே வரி ஆண்டாகவும் கருதப்படும்.

விரைவில் அமலுக்கு வரவுள்ள புதிய வருமான வரிச் சட்டத்தை வரவேற்றுள்ள பொருளாதார நிபுணரும், பட்டய கணக்காளருமான யோகேந்திர கபூர், வருமான வரி தொடர்பான தேவையற்ற விதிகள், இச்சட்டம் மூலம் நீக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வரி தாக்கல் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் நிதி சார்ந்த வார்த்தைகள் பிரயோகமும் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளன என்றார்.

வருமான வரி வரம்புகளில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படாத நிலையில், குழந்தைகள் கல்விக்கான படி, விடுதி படி உள்ளிட்ட பல்வேறு படிகளுக்கான வரி விலக்கு வரம்பு நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றும் கபூர் தெரிவித்தார்.

உதாரணமாக, "மாதத்திற்கு 100 ரூபாயாக மட்டுமே இருந்து வரும் குழந்தைகளின் கல்விப் படிக்கான அவர்களது பெற்றோரின் வரி விலக்கு வரம்பு இனி 3000 ரூபாயாக இருக்கும். இதேபோன்று மாணவர்கள், ஊழியர்களின் விடுதி படிக்கான வரி விலக்கு 300 ரூபாயில் இருந்து 9,000 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, ஆண்டு ஒன்றுக்கு நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்களுக்கு அளிக்கும் வரிச் சலுகையுடன்கூடிய விழாக்கால பரிசுகள் மற்றும் பரிசுக் கூப்பன்களுக்கான மதிப்பு 5000 ரூபாயில் இருந்து 15 ஆயிரம் ரூபாய் வரை என அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று கபூர் கூறினார்.

டிசிஎஸ் மற்றும் தங்க பத்திர முதலீடுகள்

இதேபோன்று, தாராளமயமாக்கப்பட்ட பணப்பரிமாற்றத் திட்டத்தின் (LRS) கீழ் அனுப்பப்படும் தொகைக்கான மூலதன வரி வசூல் (TCS) 20 சதவீதத்தில் இருந்து 2 சதவீதமாக அதிரடி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திருத்தப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு, குறிப்பிட்ட வரி ஆண்டுக்குப் பிறகு 9 மாதங்களில் இருந்து 12 மாதங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தக சந்தைகளில் வாங்கப்படும் தங்க பத்திரங்கள் மூலதன வரவாக கருதப்பட்டு அவற்றுக்கு வரி விதிக்கும் அம்சமும் இந்த புதிய சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார்.

உயர் வருவாய் பிரிவினருக்கு

உயர் வருவாய் பிரிவினருக்கு சில பாதகமான அம்சங்களும் வருமான வரி புதிய சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் கபூர் குறிப்பிட்டார். அதாவது. ஒரு நிறுவனம் தமது பணியாளருக்கு அளிக்கும் சேமநல நிதி பங்களிப்பு மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆண்டுக்கு 7.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக இருந்தால், கூடுதல் தொகை மற்றும் அதற்கான வட்டிக்கு வரி பிடித்தம் செய்யப்படும்.

இதேபோன்று, ஓர் நிறுவனம் தனது ஊழியருக்கு அளிக்கும் காருக்கான வரி விதிப்பும் புதிய வரிச் சட்டத்தில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 1.6 லிட்டருக்கு மேல் திறன்கொண்ட எஞ்ஜினில் இயக்கும் கார்களுக்கு தற்போது மாதாந்தோறும் 7,000 ரூபாயும், அதற்கு தனி ஓட்டுநரை வைத்திருந்தால் அதற்கு கூடுதலாக 3,000 ரூபாயும் வரி விதிக்கப்படுவதாக யோகேந்திர கபூர் தெரிவித்துள்ளார்.

வீட்டு வாடகை படி விலக்கு

வருமான வரியில், 50 சதவீதம் வீட்டு வாடகை படி விலக்கு அளிக்கும் திட்டம் ஆறு மாநகரங்களில் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ளது. புதிய வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி, இத்திட்டம் பெங்களூரு, புணே, ஹைதராபாத், அகமதாபாத் ஆகிய நான்கு மாநகரங்களுக்கும் நீட்டிக்கப்படுகிறது.

முந்தைய வருமான வரிப் படிவங்களை எளிமையாக்கி, திருத்தப்பட்ட வரிப் படிவங்களை ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) அறிமுகப்படுத்த உள்ளது எனவும் யோகேந்திர கபூர் கூறினார்.

