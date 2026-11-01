அக்டோபரில் இந்தியாவின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் 16% உயர்வு – தமிழகத்தில் 3% அதிகரிப்பு
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, 2025 அக்டோபரில் ரூ.11,298 கோடியாக இருந்த ஜிஎஸ்டி வருவாய், 2026 அக்டோபரில் ரூ.11,661 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்தின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் 3 சதவீதம் வளர்ந்துள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 10:54 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் 2026 அக்டோபர் மாதத்திற்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) வருவாய், கடந்த ஆண்டின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 16 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2025 அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.1,37,328 கோடியாக இருந்த ஜிஎஸ்டி வருவாய், 2026 அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.1,59,044 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
மாநில வாரியான ஜிஎஸ்டி வருவாய் வளர்ச்சி விவரங்களின்படி, அசாம் மாநிலம் அதிகபட்சமாக 47 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, அக்டோபரில் ரூ.1,315 கோடியாக இருந்த அசாம் மாநிலத்தின் ஜிஎஸ்டி வருவாய், இந்த ஆண்டு அக்டோபரில் ரூ.1,934 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மணிப்பூர் மாநிலம் 40 சதவீத வளர்ச்சியையும், மேகாலயா 35 சதவீத வளர்ச்சியையும், ஜார்க்கண்ட் 31 சதவீத வளர்ச்சியையும், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசம் தலா 29 சதவீத வளர்ச்சியையும் பதிவு செய்துள்ளன.
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, 2025 அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.11,298 கோடியாக இருந்த ஜிஎஸ்டி வருவாய், 2026 அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.11,661 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்தின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் வளர்ச்சி 3 சதவீதமாக உள்ளது.
அண்டை மாநிலங்களான கேரளாவில் 23 சதவீதமும், கர்நாடகாவில் 18 சதவீதமும், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 24 சதவீதமும் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. தெலங்கானாவில் 14 சதவீத வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
சில மாநிலங்களில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் சரிவையும் சந்தித்துள்ளது. சிக்கிமில் 28 சதவீதம், லடாக்கில் 20 சதவீதம், புதுச்சேரியில் 7 சதவீதம், இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் 2 சதவீதம் வருவாய் குறைந்துள்ளது.
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ரூ.35,150 கோடி ஜிஎஸ்டி வருவாயுடன் மாநிலங்களில் அதிகபட்ச வருவாயைப் பெற்றுள்ளது. கர்நாடகா ரூ.15,922 கோடியுடனும், குஜராத் ரூ.13,516 கோடியுடனும், தமிழகம் ரூ.11,661 கோடியுடனும் முக்கிய இடங்களில் உள்ளன.
நாடு முழுவதும் அக்டோபர் மாதத்தில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் 16 சதவீதம் உயர்ந்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் 3 சதவீதம் மட்டுமே வளர்ச்சி பதிவாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.