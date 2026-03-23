கடும் சரிவை நோக்கி இந்திய பங்குச்சந்தைகள்: சென்செஸ் 1,800 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 500 புள்ளிகளுக்கும் மேல் சரிவு
Published : March 23, 2026 at 12:18 PM IST
புது டெல்லி: இன்று காலை மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 1,800 புள்ளிகளும், தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடான நிஃப்டி 500 புள்ளிகளுக்கும் மேல் குறைந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே நடைபெற்று வரும் போரானது உலக வர்த்தகத்தில் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. போரின் தாக்கத்தால் ஈரான் தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஹார்முஸ் நீரிணையை மூடியுள்ள நிலையில், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் தாக்கமானது பங்குச்சந்தையிலும் எதிரொலிக்கிறது.
வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று (திங்கட்கிழமை) தேசிய மற்றும் மும்பை பங்குச்சந்தைகள் இரண்டுமே கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளன. இன்று காலை 10:01 மணி (இந்திய நேரப்படி) நிலவரப்படி, மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடு சென்செஸ் சுமார் 1700 புள்ளிகள் (2.16%) சரிந்து 73,000 புள்ளிகளுக்கு கீழும், தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 500 புள்ளிகளுக்கும் (2.22%) மேல் சரிந்து 22,600 புள்ளிகளுக்கும் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இன்று சுமார் 592 பங்குகள் ஏற்றம் கண்டுள்ள நிலையில், 2,990 பங்குகள் சரிந்துள்ளன. 153 பங்குகள் மாற்றமின்றி வர்த்தமாகி வருகின்றன.
கடந்த ஓராண்டில் இல்லாத அளவிற்கு, இன்று இந்திய பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ள நிலையில், முதலீட்டாளர்கள் கடும் இழப்பை சந்தித்துள்ளனர். பங்குச்சந்தைகளின் வீழ்ச்சிக்கு ஈரான் போர் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. ஹார்முஸ் நீரிணை மூடலால் உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெயானது 113 அமெரிக்க டாலருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், உலகளவில் அதிகப்படியாக கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்துவரும் நாடான இந்தியாவுக்கு இது மிகப்பெரிய சவாலாக மாறியிருக்கிறது.
இதனால் உள்நாட்டில் பணவீக்கம் ஏற்படுவதோடு, ரூபாய் மதிப்பும் பலவீனமாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்திய பங்குச்சந்தைகளிலிருந்து அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து வெளியேறி வருகின்றனர். மேலும் பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்க குறியீட்டின் விக்ஸ் அளவீடானது கிட்டதட்ட 15% உயர்ந்து 26 என்ற நிலையை எட்டியிருக்கிறது.
இந்திய பங்குச்சந்தைகள் கடந்த ஓராண்டு காலமாகவே சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில், தொடர் ஏற்றத்திற்கு பிறகான சரிவு இது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இருப்பினும், தற்போது கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் ஒருபுறமிருக்க, அமெரிக்க டாலர் வலுவடைந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுக்கு மற்றொரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.