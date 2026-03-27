ETV Bharat / business

பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரி ரூ.10-ஆக குறைப்பு

உலக எரிசக்தி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்களால், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 1:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: மேற்காசியாவில் நிலவும் போர் சூழலால் கச்சா எண்ணெய் வரத்து குறைந்ததையடுத்து, பெட்ரோல் டீசல் விலையை சீராக வைத்திருப்பதற்காக அவற்றின் மீதான கலால் வரியை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது.

அதன்படி, மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள ஆணையில், பெட்ரோல் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த 13 ரூபாய் கலால் வரியில் ரூ.3 குறைக்கப்பட்டு, ரூ.10-ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. டீசலின் மீதான கலால் வரி ரூ.10 என்றளவில் மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறது.

கலால் வரி குறைப்பு

ஈரானில் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பதிலடியாக, ஹார்முஸ் நீரிணையை அந்நாடு முடக்கியது. மேலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீது ஏவுகணைகளை வீசி கடுமையாக எதிர்வினையாற்றியது. இதன் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு அதிகரித்தது.

எனவே, உலக எரிசக்தி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்களால், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவதாக தகவல் வெளியானது. கடும் விலை உயர்வால் தங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுவதாக அவர்கள் மத்திய அரசிடம் முறையிட்டனர்.

இதனையடுத்து, விலையை சீராக வைத்திருக்க, பெட்ரோல் மீதான கலால் வரியை 3 ரூபாய் குறைத்து மத்திய அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது. இது, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் மட்டுமல்லாமல், நுகர்வோருக்கும் பெட்ரோல் டீசல் விலையேற்றத்தில் இருந்து தப்ப உதவியாக இருக்கும்.

பதற்றம் வேண்டாம்

மேலும், விமானத் துறைக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், விமான டர்பைன் எரிபொருளுக்கு சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரியிலிருந்து அரசு விலக்கு அளித்துள்ளது. அதே சமயம், விமான டர்பைன் எரிபொருள் ஏற்றுமதி மீதான எதிர்பாராத ஆதாய வரி ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.29.50 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இன்றைய தினம் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.101.23 என்ற விலையிலும், டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.92.81 என்ற விலைக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஈரானை தாக்க மாட்டோம்: போர் நிறுத்தத்தை மேலும் 10 நாட்கள் நீட்டித்த டிரம்ப்

இந்நிலையில், சில பகுதிகளில் மக்கள் பீதியுடன் பெட்ரோலை நிரப்ப செல்வது வருத்தம் அளிப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த 60 நாள்களுக்கான பெட்ரோல் டீசல் இருப்பு தங்களிடம் உள்ளதாகவும் மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது. மேலும், இன்றைய தினம் மாநில முதலமைச்சர்களுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் இந்தியாவுக்காக திறந்து வைத்திருப்பது, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்வந்துள்ளது போன்றவைகளும் கச்சா எண்ணெய் விலையை சர்வதேச சந்தைகளில் சீராக வைத்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

PETROL PRICE IN INDIA
DIESEL PRICE IN INDIA
FUEL EXCISE DUTY REDUCED
பெட்ரோல் டீசல் விலை
PETROL DIESEL PRICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.