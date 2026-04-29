இந்தியன் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.12,156 கோடியாக உயர்வு
Published : April 29, 2026 at 10:52 PM IST
சென்னை: நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியன் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.12,156 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்து இந்தியன் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி பினோத் குமார் செய்யாளர்களிடம் கூறியதாவது:
கடந்த 2025 நிதியாண்டோடு ஒப்பிடுகையில், நடப்பு நிதியாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் 11.33% அதிகரித்து 12,156 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. மார்ச் காலாண்டில் மட்டும் வங்கி 3,103 கோடி ரூபாய் நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது. வங்கியின் சில்லறை வணிகம் 12.79 சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது . குறிப்பாக சில்லறை, வேளாண்மை மற்றும் சிறு, குறு தொழில்களுக்கான கடன்கள் 15.18 சதவீதம் உயர்ந்து, வங்கிக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளது.
வங்கியின் வைப்புத்தொகை 12.29 சதவீதம் அதிகரித்து 8.27 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இதில் சேமிப்பு மற்றும் நடப்புக் கணக்கு வைப்புத்தொகைகள் (CASA) இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, 39.67 சதவீதம் என்ற ஆரோக்கியமான விகிதத்தை எட்டியுள்ளது. வங்கியின் செயல்பாட்டு லாபம் 15,286 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ள அதே வேளையில் வங்கியின் செலவினங்களைக் குறைப்பதிலும் நிர்வாகம் வெற்றி கண்டுள்ளது. வைப்புத்தொகைக்கான செலவு 5.10 சதவீதத்திலிருந்து 4.83 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.
மேலும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைப்படி முன்னுரிமைத் துறைகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய 40 சதவீதம் கடனுதவி இலக்கைத்தாண்டி, இந்தியன் வங்கி 41.46 சதவீதம் வரை கடனுதவி வழங்கி முன்னிலை வகிக்கிறது. வலுவான கடன் ஒப்புதல்கள் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட செலவினங்கள் காரணமாக இந்தியன் வங்கியின் பங்கு மீதான வருவாய் 18.98 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த நிதிநிலை முடிவுகள் பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் வலுவான மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொகுப்பு இருப்பதால் இது முதலீட்டிற்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான இடமாக விளங்குகிறது. மாநிலத்தில் எங்களுக்கென ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கும் இருப்பைப் பயன்படுத்தி இந்தச் சூழலமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதே எங்களின் முக்கிய நோக்கமாகும் . நாங்கள் முழு அர்ப்பணிப்புடன் தமிழ்நாட்டிற்குள் வாய்ப்புகளையும் வளர்ச்சியையும் அதிகப்படுத்துவதற்காக எங்கள் வளங்களைச் செலுத்தி வருகிறோம்.
மேலும் கடந்த ஆண்டு தங்கக் கடன் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. இதில் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் (NBFCs) முன்னணியில் இருந்தன. இருப்பினும் இந்தியன் வங்கி குறிப்பாக தங்கக் கடன்களில் கடுமையான போட்டியை அளித்து வருகிறது. எங்களின் தங்கக் கடன் தொகுப்பு ஆண்டுக்கு ஆண்டு 30%-க்கும் மேலாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக வங்கியானது தங்கக் கடன்கள் மற்றும் வீட்டுக் கடன் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளிலும் சீரான வளர்ச்சியைப் பராமரித்து வருகிறது. தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு தங்கக் கடன் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. மேலும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். எங்களின் வங்கியில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிக அளவில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வரும் காலங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை வங்கியின் சேவையில் பயன்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளோம் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.