அமெரிக்காவுடன் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தையில் இந்தியா; நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
உறுதியான வரி விலக்குகளைப் பெறும் முன்னரே அதிகப்படியான சலுகைகளை வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என இந்திய பொருளாதார நிபுணர்கள் மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : August 26, 2026 at 8:24 PM IST
புது டெல்லி: அமெரிக்கா உடனான வர்த்தக பேச்சுவார்த்தையில் இந்தியா எச்சரிக்கை உடன் இருக்க வேண்டும் என இந்தியாவைச் சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணர்கள் மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்தியா, அமெரிக்கா இடையிலான இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டுள்ளன. இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையேயான இந்த வர்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தையானது கடந்த 2026 பிப்ரவரியில் தொடங்கியது.
தற்போது இந்த ஒப்பந்தத்தின் சட்டம் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கொள்கைகளை இறுதி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன. இந்த சூழலில் அமெரிக்கா உடனான வர்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தையில் இந்தியா எச்சரிக்கை உடன் இருக்க வேண்டும் என இந்தியாவைச் சேர்ந்த பொருளதார நிபுணர்கள் மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து குளோபல் டிரேட் ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ் (GTRI) அமைப்பின் நிறுவனர் அஜய் ஸ்ரீவஸ்தவா கூறுகையில், "அமெரிக்கா - மெக்சிகோ - கனடா (USMCA) ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கின்ற சூழலிலும், எஃகு, அலுமினியம், வாகனங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் மீதான ஏற்றுமதியில் கனடா தொடர்ந்து அதிக வரி விதிப்பை அமெரிக்காவிடம் எதிர்கொண்டு வருகின்றது.
அதே நேரத்தில், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகள் சிலவற்றில் அந்நாட்டிடம் அமெரிக்கா சலுகைகளைக் கோரி வருகிறது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு வேளாண், டிஜிட்டல், அத்தியாவசிய கனிமங்கள் மற்றும் அரசு கொள்முதல் ஆகியவை தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்கும் உரிமையை இந்தியா தன் வசம் பாதுகாக்க வேண்டும். இதில் அமெரிக்காவின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது" என அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, "எந்தவொரு வரிச் சலுகை உறுதியை வழங்கும் முன் தெளிவான, கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் நீடித்த கட்டணச் சலுகைகளைக் கோர வேண்டும். ஏனெனில், அமெரிக்க குறிப்பிட்ட சலுகைகளைப் பெற்ற பின்னர் பிரிவு 232, 301 அல்லது உள்நாட்டு சட்டங்களின்கீழ் மாற்றத்தைக் கொண்டு புதிய வரி விதிப்பில் அமெரிக்கா ஈடுபடலாம்" என்றும் அவர் கவலை தெரிவித்தார்.
மேலும், "இந்தியா தனது ஒழுங்குமுறை மற்றும் மூலோபாய சுயாட்சியைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும், இந்த பேச்சுவார்த்தை ஒருதலைபட்சமான சலுகைகளை வழங்குவதாக இருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்" என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
இதேபோல், இன்ஜினியரிங் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் (EEPC) தலைவர் பங்கஜ் சதா-விடம் நமது ஈடிவி பாரத் குழு பேசியது. அப்போது அவர், "கனடா மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நடைபெற்ற வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளே ஒரு நல்ல முடிவை எட்டவில்லை. ஆகையால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் பேச்சுவார்த்தை, நடந்துகொள்ளும் முறை கணிக்க முடியாததாகவும், கடுமையானதாகவும் இருப்பதை அறிய முடிகிறது. ஆகையால், இதைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தியா தனது வர்த்தக கொள்கைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.