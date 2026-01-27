இந்தியா - ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே தடையற்ற ஒப்பந்தம் கையெழுத்து!
ஜப்பான் மற்றும் தென் கொரியாவுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய யூனியனுடன் அத்தகைய ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்ட மூன்றாவது ஆசிய நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது.
By ANI
Published : January 27, 2026 at 4:28 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியா - ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே கையெழுத்தாகி உள்ள தடையற்ற இந்த ஒப்பந்தம் அனைத்து ஒப்பந்தங்களின் தாய் என்று பிரதமர் மோடி வர்ணித்துள்ளார்.
இந்தியா - ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே தடையற்ற ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. அத்துடன், ''2030 ஐ நோக்கி'' என்ற தலைப்பில் இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே பரஸ்பரம் கூட்டு உத்திக்கான ஒப்புதலும் நடந்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் மற்றும் இரு தரப்பின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்ற 16-வது இந்திய-ஐரோப்பிய யூனியன் உச்சி மாநாட்டில் இந்த தடையற்ற ஒப்பந்தம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது, 'அனைத்து ஒப்பந்தங்களின் தாய்' என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ராணுவ ஒத்துழைப்பு
இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவக் கூட்டு ஒத்துழைப்பு குறித்த ஒப்பந்தத்தில் ஐரோப்பிய யூனியன் துணைத் தலைவர் காஜா கல்லாஸ் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர். அதே போல, இந்தியா-ஐரோப்பியா இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகளின் முடிவு குறித்த அரசியல் பிரகடனத்தில் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் வர்த்தக ஆணையர் மார்கோஸ் செஃப்கோவிக் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர்.
தவிர, பேரிடர் அபாய மேலாண்மை தொடர்பான ஒத்துழைப்பு, பசுமை ஹைட்ரஜன் பணிக் குழுவை அமைப்பது குறித்த ஒப்பந்தம் மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கும் ஐரோப்பிய பத்திரங்கள் மற்றும் சந்தைகள் ஆணையத்திற்கும் இடையிலான இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் உள்ளிட்டவை கையெழுத்தாகியுள்ளன.
Today is a day that will be remembered forever, marked indelibly in our shared history.— Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026
European Council President António Costa and European Commission President Ursula von der Leyen and I are delighted to announce the conclusion of the historic India-EU Free Trade Agreement.… pic.twitter.com/yaSlPm2b2L
வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து வர்ணித்த பிரதமர் மோடி, '' இது அனைத்து ஒப்பந்தங்களின் தாய்'' என்று பெருமிதம்கொண்டார். உலகின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில், கால் பங்கைக் கொண்ட இரண்டு பெரிய பொருளாதாரங்களை இணைப்பதால் இந்த ஒப்பந்தம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது எனவும் கூறினார். மேலும், இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதன் மூலம், ஜப்பான் மற்றும் தென் கொரியாவுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய யூனியனுடன் அத்தகைய ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்ட மூன்றாவது ஆசிய நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது.
இது குறித்து மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறுகையில், '' இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே முடிவான தடையற்ற ஒப்பந்தமானது உலகின் வலிமையான ஒரு கூட்டாண்மையை குறிக்கிறது.'' என்றார்.
