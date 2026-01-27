இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் - கார்களின் விலை குறைய வாய்ப்பு
இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையேயான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இரு தரப்பு வர்த்தக உறவுகளில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.
புதுடெல்லி: இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், பி.எம்.டபிளள்யூ, ஆடி, ஃபெராரி, லம்போர்கினி, ரோல்ஸ் ராய்ஸ், பென்ட்லி உள்ளிட்ட கார்களின் விலை இந்தியாவில் வெகுவாக குறைய உள்ளன.
இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இந்த தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் மூலம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் பல்வேறு பொருட்கள் மீதான வரி குறைய உள்ளது. இதன் மூலம் அவற்றின் விலையும் கணிசமாக குறைய உள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஆட்டோமொபைல் துறை அளவீடு செய்யப்பட்ட ஒதுக்கீட்டு அடிப்படையிலான தாராளமயமாக்கலுக்கு இந்தியா ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. இது ஐரோப்பிய கார் தயாரிப்பாளர்கள் தங்கள் கார்களை இந்தியாவில் குறிப்பாக அதிக விலை கொண்ட கார்களை குறைக்கப்பட்ட கட்டணங்களுடன் அறிமுகப்படுத்த வழிவகுக்கும்.
மேலும் மேக் இன் இந்தியா மற்றும் எதிர்காலத்தில் இந்தியாவில் இருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு ஆட்டோமொபைல் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கி இருக்கிறது. அத்துடன் உயர் தொழில்நுட்ப வாகனங்களுக்கான அணுகல் மற்றும் பிரீமியம் ஆட்டோமொபைல் பிரிவில் அதிகரித்த போட்டியால் இந்திய நுகர்வோர் பயனடைவார்கள் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐரோப்பிய ஆணையத் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய கவுன்சில் தலைவர் அன்டோனியோ கோஸ்டா ஆகியோரால் இந்த ஒப்பந்தம் கூட்டாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இதற்கான ஆவணங்களை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வர்த்தக அமைச்சர் மரோஸ் செஃப்கோவிக் மற்றும் மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆகியோர் பரிமாறிக்கொண்டனர்.
இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையேயான இந்த தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இரு தரப்பு வர்த்தக உறவுகளில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து தீவிர பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு இந்த தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது.
இதன் மூலம் இந்திய ஏற்றுமதிகளில் 99 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் அனுப்பப்படலாம். இந்தியாவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் 4 மற்றும் 2வது பெரிய பொருளாதாரங்கள், அவை உலகளாவிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 25% மற்றும் உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் 3 ல் ஒரு பங்கை கொண்டுள்ளன. இரு பெரிய பன்முகத்தன்மை கொண்ட மற்றும் பொருளாதாரத்தின் ஒருங்கிணைப்பு முன்னோடியில்லாத வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்பை உருவாக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.