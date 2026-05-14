இந்தியாவில் இருந்து சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு தடை; அமெரிக்காவுக்கு விலக்கு

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்த தடை பொருந்தாது என வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.

சர்க்கரை கோப்புப்படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 14, 2026 at 1:19 PM IST

புது டெல்லி: செப்டம்பர் 30 வரையோ அல்லது மறு அறிவிப்பு வரும் வரையில் இந்தியாவில் இருந்து சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் வேளாண் பொருட்களில் கரும்புச் சர்க்கரையும் ஒன்றாக உள்ளது. இந்த நிலையில், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுமதி பொருட்களின் வரிசையில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்த சர்க்கரையை, தடை செய்யப்பட்ட ஏற்றுமதி பொருட்களின் பட்டியலில் சேர்த்து மத்திய அரசு நேற்று (மே 13) நடவடிக்கை மேற்கொண்டது. இது உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் அறிவித்தது.

செப்டம்பர் 30, 2026 வரை அல்லது மறு உத்தரவு வரும் வரை இந்த தடை அமலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், சர்க்கரை ஏற்றுமதி முழுமையாக தடைச் செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உள்நாட்டு சர்க்கரை விநியோகத்தை நிர்வகிக்கும் நோக்கிலும், உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கிலும் இந்த ஒழுங்குமுறை மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டு உள்ளது.

பதப்படுத்தப்படாத சர்க்கரை, வெள்ளை சர்க்கரை மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை ஆகியவற்றிற்கு இந்த தடை பொருந்தும். அதேநேரத்தில், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்த தடை பொருந்தாது என வர்த்தக இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதேபோல், இந்த அறிவிப்பு வெளியாவதற்கு முன் தொடங்கப்பட்ட சர்க்கரை ஏற்றுமதிகளுக்கு மட்டும் தடையில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, ஏற்கனவே சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்காக அனுமதிப் பெற்று ரசீதுகளுடன் துறைமுகங்களில் காத்திருக்கும் கப்பல்களுக்கும் சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு இந்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

உர விநியோகம் பாதிப்பு

சர்க்கரை ஏற்றுமதி தடைக்கு பின்னால், ஈரான்-அமெரிக்கா போரும் ஓர் முக்கிய காரணமாக உள்ளது. போர் சூழல் காராணமாக ஈரான், ஹார்முஸ் நீரிணையை தன்னுடையக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளது.

இதன் விளைவாக கச்சா எண்ணெய் மற்றும் உர விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் மூன்றில் ஒரு பங்கு உர விநியோகம் இப்பாதை வழியாகவே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.

எனவே, இந்தியாவிற்கு வரும் உரங்கள் தற்போது தடைபட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் எதிர்வரும் காலத்தில் கரும்பு உற்பத்தியில் தடை ஏற்பட்டால், சர்க்கரை தேவையில் தட்டுப்பாடு அல்லது விலை உயர்வு ஏற்படும் என்பதை கருத்தில்கொண்டு, மூன்கூட்டியே அதை சமாளிக்கும் பொருட்டு வெளிநாடுகளுக்கு சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்வதில் மத்திய அரசு தடை கொண்டுவந்துள்ளது.

