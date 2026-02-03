வணிகப் போக்குவரத்தில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள டெய்ம்லர் இந்தியாவுடன் கைகோர்க்கும் சென்னை ஐஐடி
சென்னை ஐஐடி - டெய்ம்லர் இந்தியா நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து டிரைவர் ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளன.
Published : February 3, 2026 at 10:31 AM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடி, டெய்ம்லர் இந்தியா நிறுவனத்துடன் இணைந்து (Daimler India Commercial Vehicles- DICV) உலகளாவிய ஓட்டுநர் மதிப்பீட்டு முறையை உருவாக்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் கீதாகிருஷ்ணன் ராமதுரை கூறும்போது, "லாரிகள் மற்றும் லாரி ஓட்டுநர்கள் நமது நாட்டின் முதுகெலும்புகள். இந்தத் திட்டம் அவர்களின் பணிக்கு ஆதரவு அளிக்கும். சிறந்த முறையில் லாரி ஓட்டுவோருக்கு ஓட்டுநர் மதிப்பீட்டு முறை வெகுமதி அளிப்பதுடன், ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் தங்களின் தவறை சரிசெய்ய உதவுகிறது, இதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் உயிர், பணம், நேரம் ஆகியவற்றை மிச்சப்படுத்துகிறது" என்றார்.
டெய்ம்லர் இந்தியா வணிக வாகன நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரி அலெக்சாண்டர் ஷொயன் கூறும்போது, "சாலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொறுப்பான இயக்கம் ஆகியவற்றின் நிலைத்தன்மைக்கு எங்கள் நிறுவனம் (DICV) மையமாக உள்ளது. சென்னை ஐஐடி உடனான இந்த ஒத்துழைப்பின் மூலம் வணிகப் போக்குவரத்தில் ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு, அவர்களின் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கான சிறந்த தீர்வுகளை உருவாக்க முடியும். பாதுகாப்பான சாலைகள், வலுவான வாழ்வாதாரங்கள், இந்தியாவிற்கான மிகவும் பொறுப்புமிக்க போக்குவரத்து அமைப்பை ஆதரிப்பதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
பொதுவான ஓட்டுநர் தரமதிப்பீட்டு முறையானது ஓட்டுநர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை, அங்கீகாரம் ஆகியவற்றை வழங்கி பாதுகாப்பான,பொறுப்பான ஓட்டுதலை ஊக்குவிக்கும். அதேவேளையில் வாகன உரிமையாளர்கள், குத்தகைதாரர்கள் ஓட்டுநர்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கவும், வாகனங்களை உடனுக்குடன் பின்தொடரவும், பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை உறுதிப்படுத்தவும் வழிவகை செய்யும்.
சரக்குகளை அனுப்புவோருக்கு சரியான நேரத்தில் டெலிவரி செய்வதைக் கண்காணிக்கும் வசதியை வழங்கும்; ஓட்டுநர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஓட்டுநர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கவும் அவர்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும். ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலான கொள்கை முடிவுகளை எடுக்க அரசாங்கங்களுக்குத் தேவையான தரவுகளை வழங்கும். இவை அனைத்தும் மேம்படுத்தப்பட்ட சாலைப் பாதுகாப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
ஆனால், வணிகரீதியான வாகன ஓட்டுநர்களின் செயல்திறன், பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வு ஆகியவற்றைக் கண்காணிப்பது முன்னெப்போதையும் விட சவாலானதாக மாறியிருப்பதுடன் இதுவே அவர்களின் ஒட்டுமொத்தப் பாதுகாப்பையும், முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளையும் பாதிக்கிறது. விரிவான ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகள் இல்லாதது மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கொள்கைகளை அமல்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகளால் இந்தப் பிரச்சனைகள் மேலும் தீவிரமடைகின்றன.
இந்நிலையில், சென்னை ஐஐடி - டெய்ம்லர் இந்தியா நிறுவனம் இடையேயான இந்த கூட்டு முயற்சியின்படி ஸ்மார்ட்ஃபோன், சென்சார் தரவுகளைக் கொண்டு இயங்கும் டிரைவர் ரேட்டிங் சிஸ்டம் (Driver Rating System)
உருவாக்கப்படும். இந்த தரவு சார்ந்த அணுகுமுறை மூலம் மேற்கூறிய சவால்களைத் திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என்று சென்னை ஐஐடி நிர்வாகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.