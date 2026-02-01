தமிழ்நாடு பாணியில் மாவட்டந்தோறும் மகளிர் விடுதிகள் - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு
மகளிர் வழி நடத்தும் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க SHE- மார்ட் சில்லறை வியாபார கடைகள் அமைக்கப்படும் என நிதி அமைச்சர் மத்திய பட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்துள்ளார்
Published : February 1, 2026 at 5:08 PM IST
புதுடெல்லி: பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பெண்களுக்கான விடுதிகள் அமைக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.
2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தொடர்ந்து 9-வது முறையாக மக்களவையில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்தார். வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாளான இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது தனி சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய பட்ஜெட்டில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை குறித்து இன்றைய மத்திய பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இன்றைய பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், ”மக்கள் நலன், அனைவருக்கும் அனைத்தும், இளைஞர்களின் நலன் ஆகிய 3 கடமைகளை கொண்டு மத்திய பட்ஜெட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது” என கூறினார்.
மத்திய பட்ஜெட்டில் இளைஞர் நலன் தொடர்பான அறிவிப்புகள்
- பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பெண்களுக்கான விடுதிகள் அமைக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.
- உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பாரம்பரிய மருந்துகள் ஆராய்ச்சி மையம் குஜராத் மாநிலம் ஜாம்நகரில் அமைக்கப்படும்
- ஐஐஎம் உதவியுடன் 20 சுற்றுலாத் தலங்களில் 10,000 சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்
- மத்திய பட்ஜெட்டில் சமூக நலத்துறைக்கு 62,362 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மகளிர் வழி நடத்தும் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க SHE- மார்ட் சில்லறை வியாபார கடைகள் அமைக்கப்படும்.
- She என்ற பெயரில் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
- மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கான வரி 2 சதவீதமாக குறைக்கப்படும் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.
முன்னதாக கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வேலைக்கு செல்லும் மற்றும் வெளியூரில் தங்கிப் படிக்கும் பெண்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் குறைந்த கட்டணத்தில் தோழி விடுதிகள் என்ற பெயரில் பிரத்யேக விடுதிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு அரசின் தோழி விடுதிகள், சென்னை, மதுரை, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தோழி விடுதிகள் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.