ஈரான் போர் இந்தியாவின் உர விநியோகத்தையும் பாதித்து விட்டதா? ஓர் அலசல் பார்வை

ஈரான் போரினால் இந்தியாவில் யூரியா உரத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு, வேறு நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்வது, மாற்று வழிமுறைகளில் இருந்து யூரியா தயாரிப்பது போன்றவை தற்போதைய தேவையாக மாறியுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 10:54 PM IST

By-இந்திரா சேகர் சிங்

ஈரான் போர், இந்தியாவில் ரசாயன உர விநியோகத்தை வெகுவாக பாதிக்கச் செய்து விட்டது. மேற்காசிய போரினால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மற்றும் அதனை ஒட்டிய கடல் பாதைகளை ஈரான் மூடியதை அடுத்து, அந்த வழியாக கப்பல்களில் ரசாயன உரங்கள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்படுவது நின்று போனது.

ஈரானில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தின. பதிலுக்கு வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சிலில் உள்ள பஹ்ரைன், குவைத், ஓமன், கத்தார், சவுதி அரேபியா நாடுகளில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் மீது பதிலடி தாக்குதல் நடத்தியது.

இதனால் சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய், திரவ இயற்கை எரிவாயு (எல்என்ஜி) மற்றும் ரசாயன உரங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதுடன், இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் உற்பத்தியும் வெகுவாக குறைந்து விட்டது.

கடந்த ஆண்டுகளைப் போல் இல்லாமல், ஈரான் போரின் தாக்கத்தை இந்தியா உடனடியாகவே உணர்த்து விட்டது. ஈரான், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியதையும், வளைகுடா நாடுகள் மீது பதில் தாக்குதல் நடத்துவதையும் அறிந்து இந்திய விவசாயிகள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.

சர்வதேச சந்தையில் ரசாயன உரங்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்து விட்டது. யூரியா உரத்தின் விலை 50 சதவீதம் அதிகரித்து ஒரு டன் 720 டாலராக உள்ளது. அமோனியா உரத்தின் விலை ஒரு டன் 600 டாலராக உயர்ந்துள்ளது. டை அமோனியம் பாஸ்பேட் போன்ற கலப்பு உரங்களின் விலை ஒரு டன் 1000 டாலராக அதிகரிக்கும் என்றும், யூரியா உரத்தின் விலையும் 1,000 டாலராக அதிகரிக்கும் என்றும் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

உர விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவது இது முதல் முறையல்ல. இதற்கு முன்பு, உக்ரைன்-ரஷ்யா போரின்போதும், ரஷ்யாவால் போதிய அளவில் யூரியா, பொட்டாசியம் வகை உரங்கள், பாஸ்பரஸ் சார்ந்த உரங்கள் போன்றவற்றை ஏற்றுமதி செய்ய முடியவில்லை. இதனால், உரங்களின் விலை பல மடங்கு அதிகரித்தது. அந்த காலகட்டத்தில் ஏற்கனவே சில நாடுகளில் வேளாண் சாகுபடி குறைவாக இருந்ததால் கலக்கத்தில் இருந்த விவசாயிகளுக்கு உரங்களின் விலை உயர்வு மேலும் துயரத்தை கொடுத்தது.

இந்தியாவில் உள்ள உரத் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், பெரும்பாலும், வளைகுடா பகுதியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் திரவ இயற்கை எரிவாயுவை (எல்என்ஜி) சார்ந்துள்ளன. ஏற்கெனவே, வெளிநாடுகளில் இருந்து சமையல் எரிவாயுவை பெறுவதற்கு இந்தியா போராடி வரும் நிலையில், எல்என்ஜி எரிவாயு தட்டுப்பாடு மேலும் கவலை அடையச் செய்துள்ளது. இதனால், பல உரத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில், உரங்கள் தயாரிப்பு பாதியாக குறைந்து விட்டது. வங்கதேசம், பாகிஸ்தான் போன்ற அண்டை நாடுகளில், பல ஆலைகள் எல்என்ஜி எரிவாயுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு உர உற்பத்தியை நிறுத்தி விட்டன.

உரங்கள் உற்பத்திக்கு தேவையான மற்றொரு ரசாயனமான கந்தகத்தில் 80 சதவீதத்தை வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது. உரங்கள் உற்பத்தியில், இந்தியா வளைகுடா நாடுகளையே சார்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த 2025-இல் மட்டும் 370 கோடி டாலர் அளவுக்கு உரங்களை இந்தியா இறக்குமதி செய்துள்ளது.

மேற்காசிய போர் நீடித்தால், ரசாயன உரங்கள் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் அவதிப்படுவார்கள். மானியச் சுமை அதிகமாகி, மக்கள் அதிக வரி செலுத்த நேரிடும். தற்போதைய சூழலில் உரங்களின் விலை கடுமையாக அதிகரித்து வருகிறது.

ஒருவேளை அமெரிக்காவிடம் இருந்து எல்என்ஜி எரிவாயுவை இந்தியா இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய கட்டாய் ஏற்பட்டால் அதற்கு அதிக தொகை செலவாகும். எல்என்ஜி எரிவாயுவை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வருவதும் சவாலான பணியாக இருகும்.

வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து எல்என்ஜி எரிவாயுவை கொண்டு வருவதற்கு டன் ஒன்றுக்கு 20 டாலர் சரக்கு மற்றும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. அதேசமயம், அமெரிக்காவில் இருந்து எல்என்ஜி எரிவாயுவை கொண்டு வந்தால் 80 டாலர்கள் செலுத்த வேண்டும்.

வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து 10 நாட்களில் எல்என்ஜி எரிவாயுவை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து விடலாம். ஆனால், அமெரிக்காவில் இருந்து வந்து சேர்வதற்கு 45-60 நாட்கள் வரை ஆகும். இது, மேலும் கவலையை ஏற்படுத்தும்.

இந்நிலையில், வேளாண் உரங்களை கையில் வைத்திருக்கும் ரஷியா, சீனா, பெலாரஸ் ஆகிய நாடுகளிடம் இருந்து உரங்களை பெறுவதற்கான புதிய வழிமுறைகளை இந்தியா ஆராய்ந்து வருகிறது. துரதிருஷ்டவசமாக, அமெரிக்கா தந்த நெருக்கடியால், சீனா மற்றும் ரஷியாவுடன் இந்தியாவுன் நட்புறவு சுமுகமாக இல்லை. இதனால் ரஷியாவிடம் இருந்து ஏற்கெனவே கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்என்ஜி எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்ததை போல் மீண்டும் இறக்குமதி செய்ய இந்தியா யோசித்து வருகிறது.

இதற்கிடையே, உரங்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக அடுத்த சாகுபடி பருவத்தில் சர்வதேச அளவில் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று ஐ.நா.வின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

நம்முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்னென்ன?

முதலில், ரஷியாவையும், சீனா, ஈரான் உள்ளிட்ட பிரிக்ஸ் நாடுகளையும் இந்தியா அணுக வேண்டும். இதற்கு முன்பு உக்ரைன் - ரஷியா போரின்போது, அமெரிக்காவின் அழுத்தத்திற்கு இந்தியா இணங்கிச் செல்லவில்லை. ரஷியாவுக்கு எதிராக இந்தியா வாக்களிக்கவில்லை.

அதுபோல, ஈரானில் நடக்கும் போருக்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும். ஈரானிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா, பதிலுக்கு இங்கிருந்து உணவுப்பொருட்களை அனுப்பி வைத்து உதவ வேண்டும். இதனால் உள்நாட்டில் உணவுப்பொருள் விலை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படும்.

மேலும் சீனா உடனான நட்புறவை வளர்த்து, இஸ்ரேலுடன் இயல்பான நட்புறவில் இருக்க வேண்டும். இந்தியாவுக்கு இக்கட்டான நேரங்களில் இஸ்ரேல் உதவியதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், இந்தியாவின் நலனை காப்பதில் அமெரிக்காவை நம்ப முடியாது. டிரம்ப் நிர்வாகம் இந்தியாவை மிரட்டி வருகிறது. அதற்கு நாம் அதிக விலை கொடுத்து வருகிறோம்.

பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்புக்கு இந்தியா இந்த ஆண்டு தலைமை வகிக்கிறது. பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில், பெட்ரோல் கெமிக்கல், ரசாயன உரங்கள், உணவுப்பொருள், குடிநீர் ஆகியவை தொடர்பாக தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள அரசியல் சாரா அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என இந்தியா பரிந்துரை செய்ய வேண்டும்.

அதனால், டாலருக்குப் பதில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் கரன்சிக்கு மாறுவதற்கு வழி வகுக்கும். அனைத்து நாடுகளின் உணவு பாதுகாப்பும் உறுதிசெய்யப்படும்.

சிறுநீரில் இருந்து உரம்

உரத் தட்டுப்பாட்டை போக்க, சிறுநீரில் இருந்து உரம் தயாரிக்க வேண்டும். நல்வாய்ப்பாக, இந்தியாவில் 150 கோடி மக்களும், ஏராளமான கால்நடைகளும் உள்ளன. இதற்கு முன்பு, சிறுநீரில் இருந்து யூரியா தயாரிப்பது மிகவும் சிக்கலான முறையாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால் அதிக செலவின்றி எளிதில் உரம் தயாரித்து விட முடியும். அதற்கு 100 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு உள்ள பூமியில் 20 ஆயிரம் பேர் சிறுநீர் கழித்தால், உரம் தயாரித்து விடலாம்.

டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு போன்ற அதிநவீன மெட்ரோ நகரங்கள், இந்த வகை உரம் தயாரிப்பில் முக்கிய பங்காற்ற முடியும்.

சோதனை முயற்சியாக இந்த திட்டத்தை இந்திய அரசு முன்னெடுக்க வேண்டும். டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரில் உள்ள விமான நிலையங்களுக்கு தினமும் ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் பேர் வந்து செல்கிறார்கள். அங்குள்ள கழிப்பறைகளில், சிறுநீர் பிரிந்து செல்வதற்கு தனியாக குழாய் அமைத்து சேகரித்து, சிறு மின்வேதியியல் முறையில் அதை உரத் தயாரிப்புக்கு மூலப்பொருளான பெர்கார்பைமைடு என்ற பொருளாக மாற்றி விட முடியும். இதே வழிமுறையை பின்பற்றி, கால்நடைகளின் சிறுநீரில் இருந்து நைட்ரஜன் உரங்களை தயாரிக்க முடியும்.

பசு உள்ளிட்ட கால்நடைகளின் நலனை மேன்படுத்துவதற்கு அரசுக்கு அக்கறை இருந்தால், பல மாவட்டங்களில் பயோ சிஎன்ஜி முறையில் யூரியா உற்பத்தி ஆலைகளை அமைக்கலாம். இதனால், சாலையில் திரியும் கால்நடைகள் பிடிக்கப்பட்டு உர உற்பத்தி இடங்களில் அடைக்கப்படும். சாலையில் மாடுகளால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் குறையும். யூரியா உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவு அடைவதற்கும் உதவிகரமாக இருக்கும்.

