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மதுரை மாநகருக்குள் பட்டாசு கடை வைக்கணுமா? எளிமையான வழிமுறைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க

தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசு கடைகள் நடத்துவதற்கான உரிமம் பெற செப்டம்பர் 20-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று மதுரை மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தீபாவளி பட்டாசு கடை
தீபாவளி பட்டாசு கடை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 8:10 AM IST

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மதுரை: தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசு கடை நடத்துவதற்கான உரிமத்தை பெற மதுரை மாநகர காவல்துறை விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது.

2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தீபாவளி பண்டிகை வருகிற நவம்பர் 8-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், மதுரை மாநகர காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க விரும்புவோர், தமிழ்நாடு வெடிபொருள் சட்டம் மற்றும் அதற்கான விதிமுறைகளின்படி உரிய உரிமம் பெற வேண்டும் என மதுரை மாநகர காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, தமிழ்நாடு வெடிபொருள் சட்டம் 2008-இன் படி வெளியிடப்பட்ட விதிமுறைகளில் குறிப்பிட்டுள்ள விதி எண் 84 மற்றும் AE-5 படிவத்தின் அடிப்படையில், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் மதுரை மாநகர காவல் அலுவலகத்தில் வருகிற செப்டம்பர் 20-ஆம் தேதிக்குள் சமர்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விண்ணப்பத்துடன், ரூ. 10 நீதிமன்ற அஞ்சல் வில்லையுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட AE-5 விண்ணப்பப் படிவம், விண்ணப்பதாரரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் இணைக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் கூடுதல் 4 பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள் தனியாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.

தொடர்ந்து, தீயணைப்புத்துறையால் வழங்கப்பட்ட தடையில்லாச் சான்றிதழ் (NOC) 2026 -27-ஆம் ஆண்டிற்குரியதும், உத்தேசிக்கப்பட்ட பட்டாசு கடையின் வரைபடமும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், இது தொடர்பாக மதுரை மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கடையில் கட்டாயமாக இரண்டு வெளியேறும் வழிகள் இருக்க வேண்டும்.

விதிமுறைகள் என்ன?

வரைபடத்தில் கடையின் முகவரி தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். பட்டாசு கடையைச் சுற்றி 50 மீட்டர் சுற்றளவில் அமைந்துள்ள இடங்கள் மற்றும் கட்டடங்களை குறிப்பிடும் வரைபடம் இணைக்கப்பட வேண்டும். கடை அமைக்கப்படும் கட்டடம் சொந்தக் கட்டடமாக இருந்தால், 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி வரை செலுத்தப்பட்ட சொத்து வரி ரசீது மற்றும் கட்டிட உரிமையாளரின் சம்மதக் கடிதம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

வாடகைக் கட்டடமாக இருந்தால், 2026 செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி வரை செலுத்தப்பட்ட சொத்து வரி ரசீது, கட்டட உரிமையாளரின் சம்மதக் கடிதம் மற்றும் ரூ.100 மதிப்புள்ள முத்திரைத்தாளில் நோட்டரி பப்ளிக் ஒப்புதலுடன் கூடிய வாடகை ஒப்பந்தப் பத்திரம் இணைக்கப்பட வேண்டும். பட்டாசு கடை அமைக்கப்படும் இடம் மாநகராட்சி, பொதுப்பணித்துறை அல்லது வேறு அரசு துறைக்குச் சொந்தமான கட்டடமாக இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலரிடமிருந்து மறுப்பின்மைச் சான்று அல்லது கடிதம் பெற வேண்டும்.

மதுரை மாநகராட்சியிடமிருந்து 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான D&O உரிமக் கட்டண ரசீது (Trade Receipt) இணைக்க வேண்டும். ரூ. 100 மதிப்புள்ள முத்திரைத்தாளில் நோட்டரி பப்ளிக் ஒப்புதலுடன் கூடிய உறுதி ஆவணம் (Sworn Affidavit) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப அட்டை அல்லது ஆதார் அட்டை நகல்கள் இணைக்க வேண்டும். ரூ. 1,000 விண்ணப்ப உரிமக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இந்தக் கட்டணம் திருப்பித் தரப்படாது. அசல் விண்ணப்பத்துடன் அனைத்து ஆவணங்களையும் இணைத்து, அறிவுறுத்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கையில் நகல்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முழுமையான விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை

அதன்படி, செப்டம்பர் 20 அன்று பிற்பகலுக்குள் பெறப்படும் முழுமையான விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்ட பின்னர், காவல்துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்வதுடன், கள விசாரணையும் மேற்கொள்வார்கள். காவல்துறையின் கள ஆய்வு மற்றும் விசாரணையில் திருப்தி ஏற்பட்டால் மட்டுமே உரிமம் வழங்கப்படும்.

மேலும், தமிழ்நாடு வெடிபொருள் சட்டம் மற்றும் அதற்கான விதிமுறைகளின்படி சாலை ஓரங்களில் அமைக்கப்படும் பட்டாசு கடைகளுக்கு உரிமம் வழங்கப்படாது எனவும் காவல்துறை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பிட்ட செப்டம்பர் 20-ஆம் தேதி காலக்கெடுவிற்குள் பெறப்படாத விண்ணப்பங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி நிராகரிக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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எனவே, மதுரை மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தீபாவளியை முன்னிட்டு தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் நடத்த விரும்புவோர், மேற்கண்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் முறையாகத் தயார் செய்து, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பித்து உரிமம் பெறுமாறு மதுரை மாநகர காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

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FIRECRACKER SHOPS
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