இந்தியாவின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் 15.4% அதிகரிப்பு; தமிழ்நாட்டின் வருவாய் கடந்த ஆண்டை விட 1% குறைந்தது
ஜிஎஸ்டி வருவாயில் மாநிலங்களின் பங்களிப்பில், அதிக வருவாய் ஈட்டும் மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் 13%, அதாவது ரூ.32,210 கோடி அதிகரித்துள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 3:40 PM IST
புது டெல்லி: ஜூலை வரையிலான இந்தியாவின் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 15.4% உயர்ந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டின் வருவாய் 1% குறைந்துள்ளதாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) துறை, இறக்குமதி மீதான ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் அதிகரித்ததாலும், உள்நாட்டு வரி வசூலில் சீரான வளர்ச்சி இருப்பதாலும் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் ஜூலை மாதத்தின் ஜிஎஸ்டி வரி 15.4% அதாவது ரூ. 2.11 லட்சம் கோடி வருவாய் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் மொத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் என்பது கடந்த ஆண்டு ஜூலை ரூ. 1.83 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. இந்நிலையில், நடப்பாண்டு ஜூலை மாதத்தில் உள்நாட்டு மொத்த ஜிஎஸ்டி மட்டும் 10.1%, அதாவது ரூ. 1.45 லட்சம் கோடி அதிகரித்துள்ளது. இதுவே கடந்த மாதம் ரூ.1.31 லட்சம் கோடியாக இருந்தது.
அதே போன்று, இறக்குமதியில் இருந்து கிடைக்கும் ஜிஎஸ்டி வருவாயும் 28.9% வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த ஆண்டு ரூ. 51,626 கோடியாக இருந்த வருவாய், இந்தாண்டு ரூ. 66,511 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
இதிலிருந்து நிகர ஜிஎஸ்டி வருவாய் மட்டும் கணக்கிட்டால், கடந்த ஆண்டு ரூ. 1.57 லட்சம் கோடியாக இருந்தது, இந்தாண்டு 15.8%, அதாவது ரூ. 1.81 லட்சம் கோடி அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக உள்நாட்டு வரி வசூல் மற்றும் சுங்க வரி சார்ந்த ஜிஎஸ்டியில் இருந்து அதிகளவு வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
உள்நாட்டு வரி வசூல் என்பது 10.5%, அதாவது ரூ. 1.27 லட்சம் கோடி அதிகரித்துள்ளது. அதுவே, சுங்க வரியில் அதிகபடியாக 30.3%, அதாவது ரூ. 54,223 கோடி அதிகரித்துள்ளது.
இவைமட்டுமின்றி, ஜிஎஸ்டி திரும்ப பெறுதலும் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 13.1% (ரூ. 29, 968 கோடி) அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இந்த தொகை ரூ. 26, 495 கோடியாக இருந்தது. இதில் உள்நாட்டி வரி திரும்பி பெறுதலும் 7.3% (ரூ. 17,680 கோடி) அதிகரித்துள்ளது.
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கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் இந்தாண்டு ஜூலை வரையிலான வருவாயை கணக்கிட்டு பார்க்கும்போது, மொத்த வருவாய் என்பது 10.1% (ரூ. 8.43 லட்சம் கோடி) அதிகரித்துள்ளது. இதுவே நிகர வருவாய் என்று பார்த்தால் 9.2 சதவிகிதம் (ரூ. 7.21 லட்சம் கோடி) ஆக உயர்ந்துள்ளது.
ஜிஎஸ்டி வருவாயில் மாநிலங்களின் பங்களிப்பில், அதிக வருவாய் ஈட்டும் மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் 13%, அதாவது ரூ. 32,210 கோடி அதிகரித்துள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து, குஜராத் 19% (ரூ. 12,923 கோடி), கர்நாடகா 12% (ரூ. 13,854 கோடி) அதிகரித்துள்ளன.
மூன்றாம் இடத்தில் ரூ. 5,819 கோடியுடன் (19%) குஜராத் மாநிலமும், நான்காம் இடத்தில் ரூ. 9,651 கோடியுடன் (15%) உத்தர பிரதேசமும் இருக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டில் ஜிஎஸ்டி வருவாய்யை பொறுத்தவரை, கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 1% குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஜூலையில் ரூ. 10,536 கோடியாக இருந்த வருவாய், இந்தாண்டு ஜூலையில் ரூ. 10,414 கோடியாக குறைந்துள்ளது. மேலும், ஆந்திர பிரதேசத்தின் வருவாய் 5 சதவிகிதமும், மத்திய பிரதேசத்தின் வருவாய் 10 சதவிகிதமும், இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் வருவாய் 22 சதவிகிதமும், உத்தராகண்ட் மாநில வருவாய் 18 சதவிகிதமும் குறைந்துள்ளன. இதில் அதிகபடியாக சிக்கிம் மாநிலத்தின் வருவாய் 59% குறைந்துள்ளது.