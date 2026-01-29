ETV Bharat / business

உலகின் ஆட்டோமொபைல் மையமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்க நடவடிக்கை - அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா

ஓசூரில் விமான நிலையம் கட்டுவது உறுதி. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என தொழில்துறை அமைச்சர் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா தெரிவித்தார்.

உலகளாவிய கல்வி மாநாடு 2026-ல் பேசிய அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: உலகின் ஆட்டோமொபைல் மையமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை, கலைவாணர் அரங்கத்தில், இந்தியா உலகளாவிய கல்வி மாநாடு 2026 (India Global Education Summit 2026) தொடக்க விழாவில் தமிழ்நாடு அறிவுசார் நகரம் (The Tamil Nadu Knowledge City) திட்டத்திற்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டினார்.

மேலும், அறிவு, புதுமை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டின் உலகளாவிய மையமாக தமிழ்நாட்டினை வலுப்படுத்தும் விதமாக பல்வேறு நாடுகளின் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

தமிழ்நாடு அறிவுசார் நகரத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்

  • ஐஐடி சென்னை குளோபல் - உலகளாவிய திறன் மேம்பாடு, AI மற்றும் செமிகண்டக்டர் துறைகளில் மேம்பட்ட திறன் பயிற்சி மற்றும் ஸ்டார்ட் ஆப் புதுமை முன்னேற்றத்திற்கான கூட்டாண்மை திட்டங்களுக்கு வழிவகை செய்யும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  • இலினாய்ஸ் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி - சென்னையில் மேம்பட்ட உற்பத்தி, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் Health-AI துறைகளில் சிறப்பு மையத்தை நிறுவிட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  • கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம், ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் உடன் இணைந்து, உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி கூட்டாண்மையில் வரலாற்று ஆவணங்களை டிஜிட்டல் வடிவில் மாற்றுதல், மொழி கற்றல் வளங்களை விரிவாக்குதல் மற்றும் கல்வி பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  • Chartered Institute of Procurement and Supply Tier 2 மற்றும் Tier 3 நகரங்களில் கிளை அலுவலகங்களை நிறுவி, நிறுவன வலையமைப்புகளை புதிய வாய்ப்புகளுடன் இணைக்கும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  • அடோப் உயர் கல்வி மாணவர்களுக்கு இலவச Creative AI உரிமங்களை வழங்கி, இளைஞர்களை அதிநவீன டிஜிட்டல் கருவிகள் பயன்பாட்டில் வலுப்படுத்திட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  • TIDCO நிறுவனம், University of East London உடன் புதுமை மையத்தை நிறுவுவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  • NISAU உடன் திறன் மேம்பாட்டை வலுப்படுத்தவும், TIDCO திட்டங்களில் கூட்டாண்மையால் முதலீட்டை ஈர்க்க வழிவகை செய்திடவும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்த மாநாட்டில் ஆஸ்திரியா, ஜப்பான் உட்பட 20 நாடுகளை சேர்ந்த கல்வியாளர்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், முதலீட்டாளர்கள் உட்பட சர்வதேச பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். கல்வியில் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் தற்போதைய நிலை, திறன் மேம்பாடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமை உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் விவாதங்கள் நடைபெற்றன.

நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன், தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் அஜித்பவார் மறைவையொட்டி நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் இரண்டு நிமிடங்கள் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

முதலமைச்சர் முன்னிலையில் கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா

நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா, "தமிழ்நாடு நீண்ட காலமாக இந்தியாவின் ஆட்டோமொபைல் தலைநகரமாக உள்ளது. இதை இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கிறார்கள். ஆனால், நாங்கள் இதோடு நின்று விடவில்லை. இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் என்பதில் திருப்தி அடையாமல், உலகளவிலான ஆட்டோமொபைல் மையமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.

தமிழ்நாடு வெறும் ஆட்டோமொபைல் தலைநகரம் மட்டும் அல்ல. சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கோவையில் நெசவுத் தொழில் மற்றும் பம்ப் உற்பத்தி மூலம் தொழில்துறை வளர்ச்சியை தொடங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. நாட்டிலேயே அதிக அளவில் நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலமாகவும் தமிழ்நாடு உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு 40 கிலோ மீட்டருக்கும் ஒரு பெரிய நகரம் காணப்படும். இங்கு கல்வியை அடிப்படையாகக் கொண்டு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகின்றன.

நெசவு மற்றும் பம்ப் தொழில்துறையில் பெற்ற அனுபவத்தைத் தொடர்ந்து, 1970-களின் இறுதியில் சென்னையை ஆட்டோமொபைல் துறை மையமாக உருவாக்கினோம். பெங்களூருக்கு அருகிலுள்ள ஓசூரிலிருந்து இந்த வளர்ச்சி தொடங்கியது. ஒசூர் என்பது சிங்கப்பூரின் ஜூரோங் (Jurong) பகுதியைப் போன்றது. இது ஒரு முதலீட்டு அழைப்பாகும். பெங்களூரு பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லாவிட்டாலும், அருகிலுள்ள ஓசூர் முக்கியமானது. அங்கு விமான நிலையம் கட்டுவது உறுதி. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

ஆட்டோமொபைல் தொழில்துறை குழுமம் (Auto Cluster) ஓசூர் என்ற பகுதியை வளர்ச்சியடையச் செய்தது. சென்னையிலிருந்து சுமார் 350 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்த பகுதி, இன்று இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மின்சார இரு சக்கர வாகனங்களில் 70 சதவீதத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த வெற்றிக் கதை, ஆட்டோமொபைல் துறையின் மதிப்புச் சங்கிலி (Value Chain) முழுவதும் விரிகிறது. இதே மாதிரியான வளர்ச்சியை தமிழ்நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள தூத்துக்குடியிலும் உருவாக்க முடியும்.

ஜெர்மனி நம்முடைய உதவியை நாடுகிறது. ஜப்பானும் நம்முடைய உதவியை நாடுகிறது. இந்தியாவின் உயர்கல்வி மாணவர்களில் 27 சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகின்றனர். உலகிற்கு திறமைகள் தேவைப்படும் நிலையில், இளைஞர்களை ஏன் தேட வேண்டும் என்பதற்கான விடை இது தான். தமிழ்நாடு ஒரு அறிவு மையமாக விளங்குகிறது.

தமிழ்நாட்டில் அபாரமான திறமைகள் உள்ளன. ஹிடாச்சி எனர்ஜி நிறுவனம் சென்னையில் தனது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தை அமைத்துள்ளது. அங்கு 3,500 ஆராய்ச்சி பணியிடங்கள் உள்ளன. அதில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள். பெண்களுக்கு இந்த அரசு அளிக்கும் முக்கியத்துவமே இதற்குக் காரணம். பெண்களை அதிகாரமளித்தலும், வளர்ச்சியை பரவலாக்குவதும் எங்களின் அடிப்படை கொள்கை. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகளில் பணிபுரியும் பெண்களில் 42 சதவீதம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள்.

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலமாக உள்ளது. இந்தியாவில் தாக்கல் செய்யப்படும் காப்புரிமைகளில் 23 சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகின்றன. ஆட்டோமொபைல், மின்சார வாகனங்கள், நெசவு, தொழில்நுட்பம், தோல் அல்லாத காலணி தொழில் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வகிக்கிறது. இதற்கு முழுக் காரணமும் கல்வியே. நாம் வகுப்பறைகளில் மட்டும் இருக்காமல், தொழில்துறையுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

தமிழ்நாடு சர்வதேச மாணவர்களுக்கான மையமாகவும் விளங்குகிறது. கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு கல்வி வழங்கி வருகிறது. தென் இந்தியாவில் பெரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அந்த வாய்ப்புகளின் தலைநகரமாக விளங்கும் சென்னை, சிறந்த சாலைகள், விமான நிலையம் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளைக் கொண்டுள்ளது. சென்னை விமான நிலையம், இந்தியாவுக்கான தென் நுழைவாயிலாக உள்ளது. தமிழ்நாடு ஒரு அறிவு நகரம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு, அனைவரும் தமிழ்நாட்டை நோக்கி பார்வையை திருப்ப வேண்டும்" என்றார்.

உலகளாவிய கல்வி மாநாடு 2026-ல் பேசிய அமைச்சர் கோவி. செழியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமைச்சர் கோவி. செழியன்

தொடர்ந்து பேசிய உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் அமைச்சர் கோவி.செழியன், "இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் இருந்தாலும் அகில அளவில் உச்சி மாநாடு நடத்துவதற்கு தகுதி தமிழ்நாட்டுக்கு தான் உள்ளது. இது தமிழகத்திற்கு கிடைத்து இருக்க கூடிய பெருமை. உலக நாடுகளோடு போட்டி போட மாணவர்கள் அறிவை விசாலமாக்க வேண்டும். கல்வி தான் அறிவு வளர்ச்சியின் உச்சம். தமிழகம் மாணவர்களை உலக அளவில் ஒப்பிட வேண்டும். உலக அளவில் கல்வியில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் முதல் பட்டதாரியை உருவாக்கிய இயக்கம் திமுக. படித்து வேலை தேடுவதை கடந்து படித்தவர்களை தொழில் முனைவோராக உருவாக்கும் திட்டம் நான் முதல்வன் திட்டம்" என்றார்.

